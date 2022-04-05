Можно ли разблокировать российские активы за рубежом

Можно ли разблокировать российские активы за рубежомПредстоит много работы в недружественных для России юрисдикциях
Уже больше месяца в ряде недружественных стран средства российских граждан, кредитных организаций, компаний, а также около половины резервов Банка России остаются замороженными.
Другие страны, ранее столкнувшиеся с подобной ситуацией, уже предпринимали попытки решить вопрос относительно санкций в юридической плоскости.
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