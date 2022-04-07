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В Юго-Восточной Азии начинается гонка вооружений

Китай обеспокоен новым вооружением союза США, Великобритании и Австралии
Глеб Мишутин
Китай обеспокоен новым вооружением союза США, Великобритании и Австралии / AP

Китай обвиняет США, Великобританию и Австралию в подрыве мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из-за разработки ими гиперзвукового оружия. Об этом на брифинге 6 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», – подчеркнул китайский дипломат. По его словам, такие действия западных стран увеличивают риск распространения ядерного оружия и обостряют гонку вооружений в регионе.

Антикитайский блок США, Великобритании и Австралии AUKUS объявил о разработке новых технологических программ 5 апреля, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома. Среди прочих пунктов речь шла о создании странами – членами блока гиперзвукового оружия, а также систем борьбы с ним. Государства договорились о совместной разработке беспилотных подводных аппаратов, первые испытания которых должны пройти уже в 2023 г., и развитии систем в киберсфере. Под последним имелось в виду как укрепление защиты от кибератак, так и разработка искусственного интеллекта и автономных систем. О взаимодействии три страны AUKUS договорились и в сфере радиоэлектронной борьбы, а также об опережающем финансировании квантовых компьютерных технологий «через поколение».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных