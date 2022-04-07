В Юго-Восточной Азии начинается гонка вооружений

Китай обвиняет США, Великобританию и Австралию в подрыве мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из-за разработки ими гиперзвукового оружия. Об этом на брифинге 6 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», – подчеркнул китайский дипломат. По его словам, такие действия западных стран увеличивают риск распространения ядерного оружия и обостряют гонку вооружений в регионе.