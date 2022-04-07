В Юго-Восточной Азии начинается гонка вооружений

В Юго-Восточной Азии начинается гонка вооруженийКитай обеспокоен новым вооружением союза США, Великобритании и Австралии
Китай обвиняет США, Великобританию и Австралию в подрыве мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из-за разработки ими гиперзвукового оружия. Об этом на брифинге 6 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», – подчеркнул китайский дипломат. По его словам, такие действия западных стран увеличивают риск распространения ядерного оружия и обостряют гонку вооружений в регионе.
Антикитайский блок США, Великобритании и Австралии AUKUS объявил о разработке новых технологических программ 5 апреля, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома. Среди прочих пунктов речь шла о создании странами – членами блока гиперзвукового оружия, а также систем борьбы с ним. Государства договорились о совместной разработке беспилотных подводных аппаратов, первые испытания которых должны пройти уже в 2023 г., и развитии систем в киберсфере. Под последним имелось в виду как укрепление защиты от кибератак, так и разработка искусственного интеллекта и автономных систем. О взаимодействии три страны AUKUS договорились и в сфере радиоэлектронной борьбы, а также об опережающем финансировании квантовых компьютерных технологий «через поколение».