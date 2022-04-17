Канцлер Германии теряет популярность у населения

Ранее канцлер Шольц скептически высказывался о перспективе полного эмбарго на российские энергоносители. В частности, он заявлял, что отказ от российского газа приведет к нарушению производственных цепочек в Германии. «Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. Мы бы спровоцировали существенный экономический кризис», – подчеркнул Шольц в интервью телеканалу ARD 28 марта.