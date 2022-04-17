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Канцлер Германии теряет популярность у населения

Рост цен на энергоносители сдерживает его санкционную активность против России
Глеб Мишутин
Население Германии считает, что Шольц не может договориться с собственным правительством / John MACDOUGALL / AFP

Деятельность Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ не одобряет почти половина немцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 апреля данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA. Из 1002 опрошенных недовольны политикой канцлера оказались 49% – это самый высокий показатель с момента вступления Шольца в должность 8 декабря. Только 38% респондентов положительно относятся к работе Шольца в качестве главы правительства. Уровень одобрения правительства у населения еще ниже. По данным INSA, работой действующего кабинета довольны 35% опрошенных, 55% оценивают ее негативно.

Ранее канцлер Шольц скептически высказывался о перспективе полного эмбарго на российские энергоносители. В частности, он заявлял, что отказ от российского газа приведет к нарушению производственных цепочек в Германии. «Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. Мы бы спровоцировали существенный экономический кризис», – подчеркнул Шольц в интервью телеканалу ARD 28 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных