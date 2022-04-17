Канцлер Германии теряет популярность у населения

Канцлер Германии теряет популярность у населенияРост цен на энергоносители сдерживает его санкционную активность против России
Деятельность Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ не одобряет почти половина немцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 апреля данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA. Из 1002 опрошенных недовольны политикой канцлера оказались 49% – это самый высокий показатель с момента вступления Шольца в должность 8 декабря. Только 38% респондентов положительно относятся к работе Шольца в качестве главы правительства. Уровень одобрения правительства у населения еще ниже. По данным INSA, работой действующего кабинета довольны 35% опрошенных, 55% оценивают ее негативно.
Ранее канцлер Шольц скептически высказывался о перспективе полного эмбарго на российские энергоносители. В частности, он заявлял, что отказ от российского газа приведет к нарушению производственных цепочек в Германии. «Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. Мы бы спровоцировали существенный экономический кризис», – подчеркнул Шольц в интервью телеканалу ARD 28 марта.