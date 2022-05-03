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К чему приведут протесты в Армении

Падение правительства Никола Пашиняна маловероятно, считают эксперты
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Акции против Никола Пашиняна проходят в Ереване с 25 апреля / Ваграм Багдасарян / Photolure via Reuters

Армянская оппозиция, выступающая против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, проводит масштабные акции протеста в Ереване. По данным «Sputnik Армения», 3 мая демонстранты перекрыли ключевую трассу Ереван – Севан, ненадолго была перекрыта также трасса на Гюмри. Число задержанных полицией оппозиционных активистов в Ереване и окрестностях на 18.45 мск составило 237 человек по данным полиции, среди них сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон. Правоохранители «несоразмерно» применяли грубую силу против демонстрантов, о чем сообщает омбудсмен Армении Кристине Григорян на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). В пресс-службе армянского силового ведомства пояснили, что протестующих задерживают на основании ст. 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении – по подозрению в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Ранее, 2 мая, во время уличных акций было задержано 189 человек.

Акции против Никола Пашиняна проходят в Ереване с 25 апреля. Поводом стала позиция действующего премьера по Нагорному Карабаху. Выступая 13 апреля в парламенте, Пашинян заявил, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» по карабахскому вопросу. «Мы зафиксировали, что у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос Карабаха является не территориальным вопросом, а вопросом права. Статус Карабаха является не целью, а средством для обеспечения безопасности и права армян Нагорного Карабаха», – подчеркнул армянский лидер. После этого оппозиция обвинила Пашиняна в намерении «сдать Карабах», что сам премьер отрицал. По мнению армянских оппозиционеров, политика действующей власти «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности». С 1 мая в центре города разбит палаточный лагерь протестующих. Тогда же оппозиционный депутат и лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал граждан устраивать забастовки и перекрывать дороги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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