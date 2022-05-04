ФНС будет вести закрытый реестр подсанкционных юрлиц

Ограничение раскрытия информации является одной из мер по нивелированию негативных последствий санкций, а также направлено на снижение риска введения дополнительных (в том числе «вторичных») санкций, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. По его словам, отличие нынешнего постановления от прежнего постановления 2019 г. в том, что будет сформирован перечень лиц, которые могут ограничивать раскрытие информации, действующим регулированием это не предусмотрено. Кроме того, регулирование будет распространяться на более широкий круг лиц и предоставлять дополнительные возможности нераскрытия (информация о филиалах в ЕГРЮЛ, отчетность в БФО), уточнил собеседник. Он подчеркнул, что процедура для лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, исключает «возможности безосновательного ограничения раскрытия».