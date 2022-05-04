ФНС будет вести закрытый реестр подсанкционных юрлиц

ФНС будет вести закрытый реестр подсанкционных юрлицИнформацию о них скроют из ЕГРЮЛа
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет ограничивать доступ к информации в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в отношении российских юрлиц, к которым применяются или в теории «могут быть применены» санкции. Соответствующий проект постановления разработало правительство.
Вести непубличный реестр юрлиц, которые нуждаются в сокрытии информации о себе, станет ФНС, но заявки на включение в него надо будет подавать через Минфин. Это ведомство, в частности, будет принимать решения о включении лиц в перечень в течение 30 дней после подачи ими специальных заявлений. Если санкции будут сняты, то в течение 30 дней эти лица должны сообщить об этом Минфину и тот исключит их из реестра.
Постановление правительства предполагает несколько оснований для включения в реестр ФНС: это введение в отношении конкретного юрлица мер ограничительного характера, распространение на него косвенных санкций из-за нахождения под контролем лица, в отношении которого уже введены ограничения, и др. Белый дом предлагает включать в этот закрытый перечень и тех, в отношении кого есть угроза санкций.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что он подготовлен для «нивелирования последствий действия иностранных ограничительных мер».
Ранее доступ к сведениям в ЕГРЮЛе мог быть закрыт по запросу компаний в трех случаях: если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера иностранного государства, если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа или если юрлицо находится в Крыму или Севастополе (или если у организации есть там филиалы). Предложенный проект постановления правительства закрывает имеющиеся бреши в юридической технике ранее принятых и действующих в настоящее время документов, говорит юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Возможность ограничить доступ к информации, которая может быть использована в целях пополнения санкционных списков, расширится, отмечает она.
Ограничение раскрытия информации является одной из мер по нивелированию негативных последствий санкций, а также направлено на снижение риска введения дополнительных (в том числе «вторичных») санкций, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. По его словам, отличие нынешнего постановления от прежнего постановления 2019 г. в том, что будет сформирован перечень лиц, которые могут ограничивать раскрытие информации, действующим регулированием это не предусмотрено. Кроме того, регулирование будет распространяться на более широкий круг лиц и предоставлять дополнительные возможности нераскрытия (информация о филиалах в ЕГРЮЛ, отчетность в БФО), уточнил собеседник. Он подчеркнул, что процедура для лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, исключает «возможности безосновательного ограничения раскрытия».
Целью данного проекта постановления является противодействие санкциям, считает руководитель налоговой практики юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников: «Его принятие приведет к исчезновению из публичного доступа информации, содержащейся в публичных интернет-базах ФНС России, касающейся данных организаций, в том числе финансовой отчетности, сведений о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников данных организаций, т. е. количестве голосов, приходящихся на доли участников непропорционально размеру этих долей». Он полагает, что это позволит противодействовать санкциям, не давая возможности недружественным странам оперировать такой информацией для установления санкционных режимов в отношении определенных российских предприятий.
Идея ограничения доступа к чувствительной информации не нова – она активно развивается в России с 2018 г. и являет собой яркий пример антисанкционной межгосударственной борьбы, отмечает Винокурова. В 2018 г. вышло постановление правительства, которое предоставило право находящимся под санкциями компаниям не размещать публично свою отчетность, если законом установлена обязанность по раскрытию такой информации. Еще одно постановление 2018 г. предоставило обществам с ограниченной ответственностью не раскрывать информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, когда такая сделка совершена с российскими юрлицами и физлицами под санкциями.
Проект постановления предполагает создание списка компаний, информация о которых может быть изъята из публичного доступа, объясняет руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. По ее словам, в такой реестр смогут попасть не только юрлица, в отношении которых уже введены санкции, но и те, кто находится под угрозой их введения, в том числе по причине взаимодействия с подсанкционными лицами.
Такие ограничения позволят снизить санкционные риски, связанные с взаимодействием с российскими компаниями, контрагентам как в России, так и за рубежом, соглашается Любимова с Колесниковым. С другой стороны, отмечает Любимова, непубличность ЕГРЮЛа в отношении значительного числа компаний увеличит коррупциогенные факторы, связанные с деятельностью компаний, и значительно усложнит проверку контрагентов при совершении бизнесом сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности.
О риске появления теневых услуг по проверке информации предупреждает и эксперт в области открытости информации Илья Шуманов. В случае принятия проекта постановления и засекречивания информации в ЕГРЮЛе о десятках тысяч российских компаний экономика страны превратится в минное поле для любого добросовестного контрагента как из России, так и из-за рубежа, считает он. «Многие иностранные банки для выполнения операций с любыми российскими компаниями и физлицами требуют справки об отсутствии связи с лицами, внесенными в санкционные списки. В случае если этот проект постановления примут, то законным способом проверить, что в собственниках конкретной компании нет лиц, находящихся под санкциями, просто будет невозможно», – считает Шуманов.