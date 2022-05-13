Жвачкин и Радаев могут стать сенаторами от регионов, которые возглавляли

Жвачкин и Радаев могут стать сенаторами от регионов, которые возглавлялиНовые губернаторы делегируют их в Совет Федерации
Как минимум двое из пяти новых глав регионов могут направить своих сменщиков в Совет Федерации. По словам источника, близкого к руководству Томской области, а также собеседника, близкого к администрации президента, стать сенатором может экс-губернатор Сергей Жвачкин. Делегировать его для работы в Москве может новый руководитель области Владимир Мазур. Другой близкий к администрации президента собеседник говорит, что Валерия Радаева в Совет Федерации в качестве сенатора от Саратовский области может направить глава региона Роман Бусаргин.
Жвачкину важно сохранить влияние на проект строительства кампуса Большого университета в Томске, говорит близкий к администрации президента источник. Врио главы Томской области 10 мая был назначен замначальника управления президента по внутренней политике Мазур.
Он 12 мая выступил перед законодательным собранием региона, правда, в своей речи он дважды назвал Томскую область «Тюменской». «Отдельную благодарность хотел бы выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу, который более 10 лет самоотверженно трудился на благо томичей и внес вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков», – сказал в своем выступлении Мазур. Мазур родился в Томской области, в середине 2000-х гг. был заммэра Томска, с 2011 г. работал вице-губернатором Тюменской области, а в 2012 г. стал мэром тюменского же Тобольска.
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 12 мая представил членам правительства Саратовской области Бусаргина в его новой должности – до этого Бусаргин это правительство и возглавлял. На заседании Бусаргин предложил Радаеву стать его советником, экс-губернатор предложение принял. Собеседник, близкий к властям региона, говорит, что в свое время именно Радаев заметил Бусаргина, когда тот работал в администрации города Энгельса. После работы в администрации Энгельса, а затем Саратова Бусаргин стал в 2018 г. зампредом правительства Саратовской области, а в 2020 г. возглавил правительство. И Бусаргина, и Радаева собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называют «людьми [Вячеслава] Володина» – спикер Госдумы избирается от Саратовской области.
Кроме Жвачкина и Радаева 10 мая в отставку ушли глава Рязанской области Николай Любимов, губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Васильев в своем Telegram-канале написал, что он продолжит работу на федеральном уровне. По словам собеседника, близкого к администрации президента, в Совет Федерации Васильев не хотел, он может вернуться к работе в структуры Росреестра – в 2014–2016 гг. он возглавлял это ведомство. Любимов, скорее всего, уйдет в бизнес, считает собеседник: «К нему самые большие претензии были по ситуации с госуправлением в регионе из пяти отставников. Поэтому в Совет Федерации его направят вряд ли». Евстифеев, который сам захотел уйти с поста и к которому у федерального руководства не было никаких претензий, пока никуда не планирует идти, поскольку занимается здоровьем, говорят два собеседника. Один из источников не исключает, что он может пойти в Совет Федерации, если примет такое решение.
Претенденты на губернаторские посты представляют и списки из трех кандидатур потенциальных сенаторов, соответственно, это предстоит сделать и назначенным сейчас врио.
Переход экс-губернаторов в Совет Федерации логичен, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Это все-таки палата регионов, поэтому [они могут] использовать свои знания и опыт исполнительной власти там, чтобы оценивать те или иные решения». Среди нынешних сенаторов есть яркие экс-губернаторы, например Анатолий Артамонов, возглавлявший Калужскую область, отмечает он. Экс-губернаторы действительно часто уходят в Совет Федерации, а кто-то в аудиторы Счетной палаты, но гораздо реже на федеральные должности, говорит политолог Александр Кынев. Из нынешних отставников вряд ли кто-то будет претендовать на высокие посты, а работа сенатором в данном случае может быть «почетной пенсией», отметил он.-