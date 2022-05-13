Жвачкин и Радаев могут стать сенаторами от регионов, которые возглавляли

Кроме Жвачкина и Радаева 10 мая в отставку ушли глава Рязанской области Николай Любимов, губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Васильев в своем Telegram-канале написал, что он продолжит работу на федеральном уровне. По словам собеседника, близкого к администрации президента, в Совет Федерации Васильев не хотел, он может вернуться к работе в структуры Росреестра – в 2014–2016 гг. он возглавлял это ведомство. Любимов, скорее всего, уйдет в бизнес, считает собеседник: «К нему самые большие претензии были по ситуации с госуправлением в регионе из пяти отставников. Поэтому в Совет Федерации его направят вряд ли». Евстифеев, который сам захотел уйти с поста и к которому у федерального руководства не было никаких претензий, пока никуда не планирует идти, поскольку занимается здоровьем, говорят два собеседника. Один из источников не исключает, что он может пойти в Совет Федерации, если примет такое решение.