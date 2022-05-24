Медведев впервые с 2021 года обсудит с руководством думской фракции «Единая Россия» ее работу

Медведев впервые с 2021 года обсудит с руководством думской фракции «Единая Россия» ее работуТемой президиума фракции станут антисанкционные законы и импортозамещение
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев проведет 26 мая в закрытом режиме президиум думской фракции единороссов. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в партии. Встреча пройдет в Доме приемов правительства на Воздвиженке, где находится офис Медведева. По словам одного из собеседников, на встрече будут обсуждаться антисанкционные законопроекты, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме.
Другой источник говорит, что будет обсуждаться и тема импортозамещения. По словам одного из единороссов, на приглашено около 50 человек – это руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме, а также председатели думских комитетов и заместители председателей тех комитетов, которые возглавляют представители парламентской оппозиции.