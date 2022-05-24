Медведев впервые с 2021 года обсудит с руководством думской фракции «Единая Россия» ее работу

Другой источник говорит, что будет обсуждаться и тема импортозамещения. По словам одного из единороссов, на приглашено около 50 человек – это руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме, а также председатели думских комитетов и заместители председателей тех комитетов, которые возглавляют представители парламентской оппозиции.