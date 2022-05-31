Президент впервые за 12 лет выдвинул кандидата в судьи КС

Юрист Ольга Кряжкова связывает оперативное заполнение ставки в том числе с выходом России из Совета Европы и попыткой сделать из КС замену Страсбургскому суду: «Нехорошо, если при этом будет работать неполный состав КС». Ярославцев после отставки в интервью «Ведомостям» говорил, что «потенциал такого уровня у КС есть»: «По сути, КС и ЕСПЧ работают в одной стезе: мы так же решаем вопросы конкретного нормоконтроля по обращению граждан».