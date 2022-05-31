Президент впервые за 12 лет выдвинул кандидата в судьи КС

Президент впервые за 12 лет выдвинул кандидата в судьи КСИм стал завкафедрой гражданского права из СПбГУ
Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет представил Совету Федерации (СФ) кандидатуру на должность судьи Конституционного суда (КС). Им стал 56-летний кандидат юридических наук Андрей Бушев. Он доцент кафедры коммерческого права, и. о. завкафедрой гражданского права юрфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
В последний раз нового судью КС назначали 12 лет назад по инициативе президента Дмитрия Медведева. Последний назначенный в июле 2010 г. судья Александр Бойцов уже успел отслужить в КС и уйти в отставку по возрасту в 2020 г.
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что его комитет проведет предварительное обсуждение кандидатуры 7 июня. Если кандидатура Бушева на пост судьи КС будет одобрена СФ, то он займет место ушедшего два месяца назад, в апреле 2022 г., в отставку Владимира Ярославцева. После его ухода КС состоит из 10 судей, вакантное место по закону о КС заполнять не обязательно: минимальный состав суда насчитывает восемь человек.
Но его численность постоянно сокращается. Списочное число судей КС с 19 до 11 было сокращено во время конституционной реформы 2020 г. В декабре 2021 г. на пенсию ушел судья Юрий Рудкин, и тогда число судей в КС достигло 11 (максимум, предусмотренный обновленной в 2020 г. Конституцией).
Бушев начал работать в университете 26 лет назад, в 1996 г. В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию в СПбГУ «Акции по законодательству Российской Федерации». Одновременно с Бушевым (с 1990 по 1997 г.) на юрфаке СПбГУ преподавал Медведев, но они вряд ли знакомы, утверждает собеседник, близкий к зампреду Совбеза России.
Кандидат в судьи КС занимается и практической работой. В 2003–2005 гг. он руководил региональным отделением Международной финансовой корпорации – организации Группы Всемирного банка. Также он возглавлял юридические департаменты в компаниях, принадлежащих крупным международным концернам, говорится на сайте СПбГУ.
Один из собеседников «Ведомостей» в вузе, знакомый с преподавателем, называет Бушева «прекрасным кандидатом» на должность судьи КС. Юрист, работающий с КС, считает, что он подошел на должность благодаря лояльности власти.
Бушев был судьей ad hoc ЕСПЧ по делу ЮКОСа, которое рассматривалось там в 2011 и 2014 гг. Это судья, специально направляемый для рассмотрения дела государством, которое является стороной в рассматриваемом ЕСПЧ деле.
В июне 2021 г. Бушев стал одним из трех кандидатов, которых Россия выдвинула на пост судьи Европейского суда по правам человека. Его конкурентами были глава департамента политики и сотрудничества Совета Европы в области прав человека Михаил Лобов и судья коллегии по экономическим делам Верховного суда Наталья Павлова. В итоге в Страсбург отправился Лобов.
Пока власти намерены поддерживать численность судей в 11 человек и не планируют закрывать его в 2025 г. (к этому году численность КС могла упасть до пяти человек, если бы состав не обновлялся), отметил юрист Григорий Вайпан.
Юрист Ольга Кряжкова связывает оперативное заполнение ставки в том числе с выходом России из Совета Европы и попыткой сделать из КС замену Страсбургскому суду: «Нехорошо, если при этом будет работать неполный состав КС». Ярославцев после отставки в интервью «Ведомостям» говорил, что «потенциал такого уровня у КС есть»: «По сути, КС и ЕСПЧ работают в одной стезе: мы так же решаем вопросы конкретного нормоконтроля по обращению граждан».
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман