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Политика

Введенное из-за пандемии многодневное голосование сохранится в нескольких регионах

Его планируют провести в Карелии, Ярославской и Новгородской областях
Максим Иванов Елена Мухаметшина Анна Нараева
В сентябре 2020 г. избиратели впервые голосовали на всех крупных выборах в течение трех дней / Денис Абрамов / Ведомости

В 2022 г. субъекты Федерации сами будут принимать решения, сколько дней будет идти голосование на региональных и местных выборах: один, два или три. Специальных рекомендаций на этот счет Центризбирком (ЦИК) не давал, предложив «ориентироваться на совокупность разного рода факторов, характерных для того или иного региона», сказала «Ведомостям» председатель комиссии Элла Памфилова. Речь идет о «рекомендациях Роспотребнадзора и запросе общества», пояснил собеседник в ЦИК.

На данный момент объявлено о предстоящем проведении трехдневного голосования только в Карелии, где пройдут выборы главы республики. Такие же решения могут принять и в некоторых других регионах, уточнила Памфилова: «Судя по социологическим опросам, многим избирателям это [многодневное голосование] удобно». При этом, как уточнил собеседник «Ведомостей» в руководстве ЦИК, такие решения будут приниматься не во всех регионах.

Всего в сентябре 2022 г. должны избрать 14 губернаторов, а также депутатов шести заксобраний и 11 административных центров. Памфилова говорила в декабре 2020 г., что многодневное голосование, введенное, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, может быть востребовано и после пандемии: «Тут главное условие, чтобы ни у кого не вызывали недоверие результаты» (цитата по ТАСС).

В сентябре 2020 г. избиратели впервые голосовали на всех крупных выборах в течение трех дней: с пятницы по воскресенье. В 2021 г. в разгар пандемии коронавируса многодневное голосование повторили – на выборах депутатов Госдумы. А поскольку они совмещаются с региональными и местными кампаниями, то в 2021 г. повсеместно использовалось трехдневное голосование, рекомендованное ЦИК, напоминает политолог Александр Кынев.

По словам источника, близкого к ЦИК, и собеседника, близкого к администрации президента (АП), жестких установок из Москвы по срокам проведения голосования действительно не поступало. «Вопрос сейчас отдан на откуп регионам, которые ориентируются на социальную ситуацию в субъектах», – говорит близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей». Источник в ЦИК уточняет, что решение будут принимать работающие на местах политтехнологи и профильные чиновники, они же будут нести ответственность за результат.

Как поясняет близкий к АП источник, однодневное голосование может пройти в Кировской области, где будут избирать и губернатора, и депутатов гордумы. Решение по формату выборов главы Марий Эл окончательно не принято, говорит источник, близкий к властям региона. Если не растягивать голосование, то это позволит «засушить явку»: провести выборы спокойно и избежать прихода на участки протестных избирателей, допускает этот собеседник «Ведомостей».

В отдельных регионах отказ от многодневного голосования действительно может быть способом не привлекать лишнее внимание к выборам, согласен юрист Олег Захаров. 22 мая в Ярославской области одним днем избрали мэра Рыбинска, обращает внимание он. И. о. мэра Дмитрий Рудаков при явке 13,4% набрал 63,4% голосов.

Но в отличие от прошлого года теперь возможна чересполосица, говорит Захаров. В частности, по словам близкого к АП собеседника «Ведомостей», трехдневное голосование может пройти в Ярославской области на выборах губернатора и в гордуму столицы региона. Это подтверждает и собеседник, близкий к властям региона. Захаров называет логичным, что при совмещении кампаний и выборы проходят в течение одного и того же числа дней.

Также будет трехдневное голосование в Новгородской области, сказал «Ведомостям» человек, близкий к региональному избиркому. Трехдневное голосование помогает власти дополнительно привлечь людей на участки, говорит Кынев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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