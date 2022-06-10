Введенное из-за пандемии многодневное голосование сохранится в нескольких регионах

Но в отличие от прошлого года теперь возможна чересполосица, говорит Захаров. В частности, по словам близкого к АП собеседника «Ведомостей», трехдневное голосование может пройти в Ярославской области на выборах губернатора и в гордуму столицы региона. Это подтверждает и собеседник, близкий к властям региона. Захаров называет логичным, что при совмещении кампаний и выборы проходят в течение одного и того же числа дней.