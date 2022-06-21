В Израиле снова ожидаются внеочередные выборы

Шансы Нетаньяху на фоне перевыборов вернуться на пост премьера есть, пока он лидер партии «Ликуд» и влиятельный политик, говорит Марьясис. «Однако он сейчас, несмотря на свои бесспорные выдающиеся заслуги в прошлом, токсичен как для израильтян в целом, так и для истеблишмента страны из–за попытки любой ценой удержать власть. Даже его бывшие соратники – тот же Беннет, находятся с ним в натянутых отношениях», – говорит Марьясис. Кроме того, Нетаньяху по–прежнему преследуется юстицией по делу о коррупции, и более того, даже победа «Ликуда» не означает, что коалиция может быть сформирована под его началом: «дело именно в одиозности личности Нетаньяху», отмечает востоковед.