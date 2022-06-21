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Политика

В Израиле снова ожидаются внеочередные выборы

Возвращение к власти Биньямина Нетаньяху будет сложным
Илья Лакстыгал
Maya Alleruzzo / AP

Блок бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, согласно первым опросам, не набирает большинство в парламенте страны в случае проведения досрочных выборов, сообщила 21 июня израильская газета Haaretz. Он может набрать 59 мест в 120–местном Кнессете при необходимых 61. Премьер–министр Израиля Нафтали Беннет договорился с министром иностранных дел и лидером крупнейшей партии правящей коалиции «Еш Атид» Ясиром Лапидом о роспуске парламента (Кнессета) и внеочередных выборах, о чем стало известно поздно вечером 20 июня.

Беннет в своем заявлении пообещал сохранить преемственность внешней и внутренней политики в переходный период. «Борьба против Ирана не прекращается. У нас решительный, но уважительный диалог с нашим другом США ради сохранения интересов Израиля. Опасная «ядерная сделка» [c Ираном] так и не подписана», – обрисовал премьер внешнеполитический курс. Также Беннет пообещал продолжить борьбу с палестинской организацией ХАМАС, контролирующей Сектор Газа.

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Как сообщает Reuters, если бы премьер Израиля не принял такого решения, то правая партия «Ликуд» экс-премьера Биньямина Нетаньяху в противном случае могла выдвинуть собственное предложение о роспуске парламента. В прошлом году нынешняя коалиция положила конец 12-летнему правлению Нетаньяху. И теперь это будут пятые выборы за три года.

То, что такая большая и нестабильная коалиция просуществовала год, – уже большой успех, было бы наивно полагать, что с ее созданием был преодолен политический кризис, начавшийся в прошлом году, говорит ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Формальной причиной распада коалиции и завершения работы правительства Беннета был выход ряда депутатов из нее, таким образом, большинство в парламенте больше не набиралось.

Камнем преткновения как для коалиции, так и для парламента стало продление закона о статусе израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан – скандального документа, который должен был продлить распространение на них израильского законодательства. Закон неприемлем как для части истеблишмента страны, так и для международных партнеров Израиля, говорит Марьясис. По его словам, в самой коалиции, в которой впервые в истории были депутаты–арабы, также сложно было добиться консенсуса.

«Но основная причина распада коалиции именно разнонаправленность интересов его участников – ситуация вокруг этого закона была лишь симптомом. В целом это правительство сделало почти невозможное при таком составе, например, успешно приняло бюджет», – подчеркнул Марьясис.

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Шансы Нетаньяху на фоне перевыборов вернуться на пост премьера есть, пока он лидер партии «Ликуд» и влиятельный политик, говорит Марьясис. «Однако он сейчас, несмотря на свои бесспорные выдающиеся заслуги в прошлом, токсичен как для израильтян в целом, так и для истеблишмента страны из–за попытки любой ценой удержать власть. Даже его бывшие соратники – тот же Беннет, находятся с ним в натянутых отношениях», – говорит Марьясис. Кроме того, Нетаньяху по–прежнему преследуется юстицией по делу о коррупции, и более того, даже победа «Ликуда» не означает, что коалиция может быть сформирована под его началом: «дело именно в одиозности личности Нетаньяху», отмечает востоковед.

Однако политический кризис не повлияет на преемственность осторожного курса Израиля по отношению к России в украинском конфликте, считает Марьясис. Более того, к моменту перевыборов в Кнессет ситуация может прийти к некоей стабилизации, и «активные боевые действия прекратятся или приостановятся», говорит эксперт. Он отмечает, что не зря в заявлении Беннета подчеркивалась преемственность курса.

«Сейчас нельзя говорить, что российско–израильские отношения кардинально ухудшились. Они на высоком уровне, несмотря на ограниченную военную помощь Киеву и противоречивые публичные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это, скорее, временное и более риторическое охлаждение. Так, Тель–Авив до сих пор воздерживается от введения санкций против Москвы», – напомнил Марьясис.

Беннет и Лапид показали израильтянам способ управления, принципиально отличный от того, к чему они привыкли за годы Нетаньяху, считает востоковед Александра Аппельберг. «Вместо культивирования антагонизма и настраивания всех против всех они были склонны к компромиссам, были начаты реформы, направленные на снижение непомерной дороговизны жизни», – подчеркнул Аппельберг.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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