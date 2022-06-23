Вооружение Украины истребителями из США маловероятно

До сих пор боевые самолеты ВВС Украины были представлены истребителями МиГ-29 и Су-27, а также бомбардировщиками Су-24 и штурмовиками Су-25 советского производства. В 2020 г. украинские военные заявляли о желании закупить турбовинтовые штурмовики Tucano бразильско-американского производства, но эти планы не были реализованы. Однодвигательные F-16 и более тяжелые двухдвигательные F-15 – истребители четвертого поколения разработки 1970-х гг., причем современные многофункциональные версии этих самолетов производятся на экспорт до сих пор. Они способны не только вести воздушный бой, но и нести большую номенклатуру всех современных бомб и ракет «воздух – земля», включая ракеты большой (сотни километров) дальности.