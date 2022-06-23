Вооружение Украины истребителями из США маловероятно

Вооружение Украины истребителями из США маловероятноВ конгресс внесен законопроект об обучении киевских пилотов обращению с F-15 и F-16
Член палаты представителей США республиканец Адам Кинзингер, известный активной поддержкой военной помощи Украине после начала российской специальной военной операции, внес в палату законопроект об обучении украинских военных пилотов. Согласно этому законопроекту, должно быть выделено до $100 млн на обучение украинских военных летчиков и наземного обслуживающего персонала для истребителей F-15 и F-16 «и других воздушных платформ». В ходе обучения украинские пилоты должны отрабатывать применение ракет «воздух – воздух» ближнего радиуса действия AIM-9 «Сайдвиндер», предлагает Кинзингер, сам бывший пилот самолета-заправщика КС-135 ВВС США.
До сих пор боевые самолеты ВВС Украины были представлены истребителями МиГ-29 и Су-27, а также бомбардировщиками Су-24 и штурмовиками Су-25 советского производства. В 2020 г. украинские военные заявляли о желании закупить турбовинтовые штурмовики Tucano бразильско-американского производства, но эти планы не были реализованы. Однодвигательные F-16 и более тяжелые двухдвигательные F-15 – истребители четвертого поколения разработки 1970-х гг., причем современные многофункциональные версии этих самолетов производятся на экспорт до сих пор. Они способны не только вести воздушный бой, но и нести большую номенклатуру всех современных бомб и ракет «воздух – земля», включая ракеты большой (сотни километров) дальности.