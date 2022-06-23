Ответственным за работу с экспертами в Кремле назначен Евгений Казаков

А в 2021 г. нынешнего чиновника АП выдвигала в Госдуму Партия пенсионеров за справедливость. «Почему я решил вернуться в политику? Накопился большой жизненный опыт, устоялись взгляды на вещи, пришло понимание механизмов возможности изменить жизнь к лучшему. Я знаю и понимаю, как сделать жизнь лучше. Если без пафоса, то в политике, как и в жизни, нужно быть честным с собой и окружающими», – написано на стене Казакова в социальной сети VK.