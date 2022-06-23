Ответственным за работу с экспертами в Кремле назначен Евгений Казаков

Ответственным за работу с экспертами в Кремле назначен Евгений КазаковОн с 2000-х годов знаком с нынешним куратором внутренней политики Сергеем Кириенко
Новым начальником департамента по взаимодействию с экспертами в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) стал Евгений Казаков, имеющий опыт работы в административных и бизнес-структурах. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента (АП). Назначение Казакова подтверждают еще два источника, близких к АП, а также знакомый чиновника.
Казакову 60 лет, и о его биографии мало что известно. Один из собеседников «Ведомостей» называет его другом начальника УГС Александра Харичева «со времен службы». Как и Харичев, Казаков – выходец из Вооруженных сил.
Вместе они работали в аппарате полпредства президента в Приволжском федеральном округе в то время, когда полпредом там был Сергей Кириенко (2000–2005 гг.), нынешний куратор внутренней политики в Кремле. В 2006–2009 гг. Харичев занимал должность замначальника управления президента по внутренней политике (УВП), а Казаков работал на посту главного советника в УВП. На этой позиции, по словам его знакомого, он отвечал за кураторство регионов.
Два источника характеризуют его как «въедливого и системного» чиновника.
С 2011 г. Казаков работал на позиции вице-губернатора Костромской области, там он отвечал за взаимодействие с религиозными и общественными организациями, политическими партиями и СМИ. Он покинул пост в 2013 г. по семейным обстоятельствам, говорил губернатор Сергей Ситников. После этого Казаков перешел на работу в компанию «Хевел энергосервис».
Это дочерняя структура группы компаний «Хевел», созданной «Роснано» и «Реновой». ООО «Хевел» занимается производством солнечных панелей и контролирует 52% «Хевел энергосервиса», который отвечает за выработку электроэнергии на солнечных электростанциях, еще 32% – у «Реновы». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Казаков с 20 июня 2019 г. по 14 июня 2022 г. занимал должность директора «Хевел энергосервиса».
Должность в АП была вакантна с ноября 2021 г., когда прежний руководитель департамента Евгений Михайленко был назначен деканом факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, о чем писали «Ведомости». После ухода Михайленко подразделением временно руководил замначальника Андрей Демин, который курирует и продолжит курировать в УГС социологические исследования.
Казаков должен был занять более статусную позицию референта УГС, которая освободилась после ухода с этого поста Александра Соколова, в мае назначенного врио главы Кировской области, говорит один из источников «Ведомостей». «Но эта вакансия пока не открылась. Поэтому пока он назначен начальником департамента. По факту же он будет совмещать работу, которой занимается референт и начальник департамента, – отмечает собеседник. – То есть фактически [по функционалу] он будет референтом».
Другой источник также говорит, что к Казакову могут перейти некоторые темы, которыми занимался Соколов, например работа с наблюдателями на выборах, и «другие проектные вопросы», которыми занимаются референты УГС. Кроме того, Казаков включится в работу по Донбассу, сказал третий собеседник «Ведомостей».
Если сейчас Казаков берет на себя часть функционала Соколова, то в 2013 г. после ухода Казакова с поста вице-губернатора Костромской области на этот пост был назначен как раз Соколов.
А в 2021 г. нынешнего чиновника АП выдвигала в Госдуму Партия пенсионеров за справедливость. «Почему я решил вернуться в политику? Накопился большой жизненный опыт, устоялись взгляды на вещи, пришло понимание механизмов возможности изменить жизнь к лучшему. Я знаю и понимаю, как сделать жизнь лучше. Если без пафоса, то в политике, как и в жизни, нужно быть честным с собой и окружающими», – написано на стене Казакова в социальной сети VK.
УГС занимается информационно-аналитическим и организационным обеспечением реализации полномочий президента в области функционирования органов госвласти, взаимодействия главы государства с экспертами, мониторингом социальных процессов и т. д. Это управление также наряду с УВП занимается организацией выборов.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов