Кандидаты в губернаторы не спешат поддерживать спецоперацию

В начале июля во всех 14 регионах, где пройдут губернаторские выборы, заканчивается выдвижение кандидатов. На сегодняшний день официально сделали это 60 человек. Вне зависимости от партийной принадлежности они практически не выступают с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, выяснили «Ведомости», изучив страницы кандидатов в VK и Telegam-каналы.