Кандидаты в губернаторы не спешат поддерживать спецоперацию

Кандидаты в губернаторы не спешат поддерживать спецоперациюНо против нее почти никто не высказывается
В начале июля во всех 14 регионах, где пройдут губернаторские выборы, заканчивается выдвижение кандидатов. На сегодняшний день официально сделали это 60 человек. Вне зависимости от партийной принадлежности они практически не выступают с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, выяснили «Ведомости», изучив страницы кандидатов в VK и Telegam-каналы.
Позиции кандидатов можно разделить на три категории: те, кто однозначно поддержал СВО, кто не обозначал публично личную позицию по этому вопросу или не поддержал СВО.
К последней категории можно отнести лишь двух кандидатов, и оба они представляют оппозицию. Это самовыдвиженец, местный юрист и блогер Антон Долгих (Кировская обл.) и депутат гордумы Великого Новгорода от «Яблока» Анна Черепанова, которая баллотируется в Новгородской области.