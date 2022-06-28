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Кандидаты в губернаторы не спешат поддерживать спецоперацию

Но против нее почти никто не высказывается
Анна Нараева
Кандидаты, которые претендуют на победу в регионах, обязательно обозначат свою позицию по СВО / Максим Стулов / Ведомости

В начале июля во всех 14 регионах, где пройдут губернаторские выборы, заканчивается выдвижение кандидатов. На сегодняшний день официально сделали это 60 человек. Вне зависимости от партийной принадлежности они практически не выступают с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, выяснили «Ведомости», изучив страницы кандидатов в VK и Telegam-каналы.

Позиции кандидатов можно разделить на три категории: те, кто однозначно поддержал СВО, кто не обозначал публично личную позицию по этому вопросу или не поддержал СВО.

К последней категории можно отнести лишь двух кандидатов, и оба они представляют оппозицию. Это самовыдвиженец, местный юрист и блогер Антон Долгих (Кировская обл.) и депутат гордумы Великого Новгорода от «Яблока» Анна Черепанова, которая баллотируется в Новгородской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных