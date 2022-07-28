Госдума заказала аналитические исследования на 165 млн рублей

Госдума заказала аналитические исследования на 165 млн рублейНа Охотном Ряду интересуются, как санкции влияют на разные сферы жизни России
Аппарат Госдумы с конца июня разместил на сайте госзакупок заказ на 37 исследований на общую сумму почти 165 млн руб., подсчитали «Ведомости». В основном на Охотном Ряду интересуются, как санкции влияют на разные отрасли экономики России и что можно сделать для борьбы с ними.
В частности, Госдума заказала исследование международных договоров, в которых участвует Россия (в сферах банковской, инвестиционной, торговой деятельности, здравоохранения и защиты климата). На их анализ и выработку рекомендаций по совершенствованию законов в связи с совершением иностранными государствами и международными организациями недружественных действий в отношении России выделено 4,9 млн руб.
Изучение общества
6 млн руб. Госдума потратит на изучение возможностей совершенствования пенсионной системы, материнства и детства. «Россия ведет борьбу не только за обеспечение своей безопасности в военном отношении, но и должна предложить более справедливую и привлекательную для общества систему социально-экономических отношений», – говорится в техническом задании к госзакупке. Предлагается проанализировать опыт Швеции, США, Австралии и КНР.
Еще одно исследование, на 6,75 млн руб., касается выработки рекомендаций по совершенствованию правового регулирования демографической политики с учетом зарубежного опыта. Существующие сейчас «демографические проблемы представляют реальные угрозы для национальной безопасности страны», поэтому надо проанализировать опыт зарубежных стран, которые смогли преодолеть демографический кризис, указано в техзадании к закупке.
На изучение «санкционных режимов в отношении критически важных секторов экономики России» законодателями будет направлено 6 млн руб. Для исследования нужно провести обзор мер санкционного давления на российскую экономику и выделить самые существенные из них, а также оценить действие санкций на электроэнергетику, нефтяную и газовую промышленность, металлургию, ЖКХ, транспортную отрасль и банковскую сферу.
Кроме того, Госдуме необходимы рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения роли Центробанка в формировании и реализации денежно-кредитной и валютной политики, чтобы сделать «экономику России относительно более независимой от внешних факторов». На эти цели выделено 4,5 млн руб. Действующее регулирование деятельности Банка России «не полностью соответствует назревшим проблемам», учитывая санкции, говорится в техдокументации к закупке.
Изучение детей
Несколько тем заказанных нижней палатой исследований касается защиты детей: анализ российского и зарубежного опыта законодательного регулирования защиты несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (5,5 млн руб.), анализ зарубежного опыта «правового регулирования защиты детей от деструктивной информационной среды» (4 млн руб.). Также в Госдуме хотят изучить возможность развития института наставничества (4,2 млн руб.), проанализировать правовое регулирование механизмов итоговой аттестации школьников (3,7 млн руб.) и функционирование молодежных движений (4,1 млн руб.).
Влияние санкций на отдельные сферы жизни РФ депутатов тоже интересуют. Госдума хочет проанализировать, как внешнее давление отразится на промышленной политике (4,45 млн руб.), науке и образовании (4 млн руб.), финансовом секторе (4,5 млн руб.), ТЭКе (5,7 млн руб.), станкоинструментальной промышленности (4 млн руб.). В свете санкций на Охотном Ряду заинтересовались законодательными инициативами в области молодежного предпринимательства и происходящими изменениями социально-экономических отношений (4,4 млн руб.).
Среди исследований по экономической и бизнес-тематике – аналитика по законодательному обеспечению практики применения ESG-стандартов (3,4 млн руб.), по поддержке малого и среднего предпринимательства (4,5 млн). Также Дума хочет проанализировать зарубежный опыт в области импортозамещения (4,9 млн руб.).
Аналитические исследования заказываются Госдумой каждый год в соответствии с программой научно-экспертной и исследовательской работы, которую курирует первый вице-спикер Александр Жуков и которая одобряется советом нижней палаты. «Комитеты и фракции в соответствии со своими приоритетами в работе заказывают исследования, а аппарат Госдумы размещает информацию о них на сайте госзакупок, – поясняет собеседник в Госдуме. – Рекомендации, которые даются в исследованиях, учитываются в законодательной работе».
Изучение миграции
Часть исследований касается миграционных вопросов. 4 млн руб. уйдет на анализ регулирования образовательной миграции и разработку инструментов привлечения иностранных студентов в российские вузы. Борьба за иностранных студентов является важным трендом, но сейчас наблюдается дефицит достоверной информации о программах, условиях обучения и проживания в России, говорится в техзадании к закупке.
По 4 млн руб. выделено на исследования миграционной политики и подготовку рекомендаций по правовому регулированию поддержки беженцев.
По традиции аналитика должна опираться на исследование международного опыта. Даже сейчас, когда обсуждается тот или иной законопроект, говорят о практике правоприменения в западных странах – в этом нет ничего удивительного, говорит собеседник в Госдуме. Жуков заявил «Ведомостям», что многие заказанные нижней палатой исследования действительно касаются влияния санкций и антикризисных мер, которые принимает Россия.
По словам председателя комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенева, заказ аналитики иногда позволяет «опережать время»: «Лет пять назад мы заказывали аналитику по частным военным компаниям, когда это слово казалось почти незнакомым. Сейчас же это очень актуально». Такие исследования позволяют подтвердить необходимость тех или иных законодательных инициатив, отмечает председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.