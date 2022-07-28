Госдума заказала аналитические исследования на 165 млн рублей

Изучение общества

6 млн руб. Госдума потратит на изучение возможностей совершенствования пенсионной системы, материнства и детства. «Россия ведет борьбу не только за обеспечение своей безопасности в военном отношении, но и должна предложить более справедливую и привлекательную для общества систему социально-экономических отношений», – говорится в техническом задании к госзакупке. Предлагается проанализировать опыт Швеции, США, Австралии и КНР.

Еще одно исследование, на 6,75 млн руб., касается выработки рекомендаций по совершенствованию правового регулирования демографической политики с учетом зарубежного опыта. Существующие сейчас «демографические проблемы представляют реальные угрозы для национальной безопасности страны», поэтому надо проанализировать опыт зарубежных стран, которые смогли преодолеть демографический кризис, указано в техзадании к закупке.