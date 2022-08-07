Доклад Amnesty International о нарушении Украиной гуманитарного права вызвал негодование Киева

Доклад Amnesty International о нарушении Украиной гуманитарного права вызвал негодование КиеваМенять позицию правозащитники отказались
Международная правозащитная организация Amnesty International на минувших выходных подверглась критике со стороны Киева из-за публикации доклада о нарушении Украиной гуманитарного права. Поводом стал доклад, в котором правозащитники по итогам обследования территории ведения боевых действий (с апреля по июль) пришли к выводу: ВСУ своей тактикой ставят под угрозу жизнь мирных жителей, нарушая законы ведения войны.
Это связано с тем, что они создают военные базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, и совершают оттуда нападения. В 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили представители Amnesty International, размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.
Правозащитники уточнили, что это не оправдывает Россию, но «все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности». По мнению организации, «правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные», цитирует сайт Amnesty International своего представителя Аньес Калламар.
Минобороны РФ после начала 24 февраля военной спецоперации на Украине не менее 15 раз сообщало об использовании ВСУ гражданских объектов в военных целях и мирных жителей в качестве живого щита. В частности, речь шла о жилых домах и кварталах, школах, детсадах, больницах, роддомах, храмах, гражданских судах. Особенно тяжелой, по данным Минобороны, была ситуация в Мариуполе. «Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: «Не стреляйте – здесь дети!» Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» разворачивают свои огневые точки», – говорил в марте официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию Amnesty International уже на следующий день, 5 августа. Он обвинил правозащитников в попытке «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук на этом фоне объявила о своем уходе со своего поста в организации. 7 августа представитель американского офиса Amnesty International сообщил Reuters, что «глубоко сожалеет о страданиях и гневе», которые вызвал доклад. Но добавиsл, что для правозащитников остается в приоритете «обеспечение защиты гражданского населения» и это единственная цель публикации исследования.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит, что действия Amnesty International удивительны в том числе извинениями за доставленные неудобства. По его мнению, это вызвано бурной реакцией на доклад, а также тем, что сейчас на Западе «не принято делать что-то, что идет вразрез с украинской позицией». Заявление организации говорит об их принципиальной позиции по поводу событий на Украине, говорит Лукьянов. Посольство России в США в Telegram-канале сообщило о широкой популярности доклада в американских СМИ. Там уверяют, что это должно помочь аудитории сделать «правильные выводы».