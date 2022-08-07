Доклад Amnesty International о нарушении Украиной гуманитарного права вызвал негодование Киева

Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит, что действия Amnesty International удивительны в том числе извинениями за доставленные неудобства. По его мнению, это вызвано бурной реакцией на доклад, а также тем, что сейчас на Западе «не принято делать что-то, что идет вразрез с украинской позицией». Заявление организации говорит об их принципиальной позиции по поводу событий на Украине, говорит Лукьянов. Посольство России в США в Telegram-канале сообщило о широкой популярности доклада в американских СМИ. Там уверяют, что это должно помочь аудитории сделать «правильные выводы».