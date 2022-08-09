Взрывы в Крыму объяснили детонацией боеприпасов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что, по предварительным данным, взрывы произошли далеко от курортной зоны, пострадавших и погибших среди туристов нет. В Крыму, по ряду оценок, сейчас отдыхает от 300 000 до 500 000 человек, говорится в сообщении на сайте ассоциации. Эвакуации туристов в Сакском районе не потребуется, утверждают в АТОР, хотя на кадрах, которые очевидцы размещают в соцмедиа, видно, что люди в первые минуты и часы после взрывов все же старались покинуть место происшествия на собственных автомобилях.