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Взрывы в Крыму объяснили детонацией боеприпасов

Версия об атаке на полуостров не подтвердилась
Екатерина Гробман
В Ассоциации туроператоров России говорят, что взрывы произошли далеко от курортной зоны / ТАСС

Взрывы в Крыму к вечеру 9 августа привели к ранению шести и гибели одного человека. Впервые о произошедшем в районе Новофедоровки стало известно в 15:20 по московскому времени.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации Новофедоровки сообщил, что некой атаке якобы подверглись аэродром Нитка и склады с боеприпасами, которые расположены возле курортных городов Саки и Новофедоровка: «Были взрывы, первый раздался около получаса назад, всего их было порядка десяти».

Советник главы Крыма Олег Крючков в 16.01 заявил, что пока может «подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки»: «Прошу всех подождать официальных сообщений».

В 16:45 Минобороны России выпустило официальное заявление по поводу событий в Крыму: «Около 15.20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов».

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Минобороны также отмечает, что авиационная техника не повреждена. «Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва», – добавили в военном ведомстве. 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что общей эвакуации в районе в связи с происшествием в Сакском районе не объявлено: «Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся  рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики».

Минимум 72 обстрела

территории России со стороны ВСУ было зафиксировано с начала СВО (13 – в Брянской области, 25 – в Курской, 31 – в Белгородской и 3 – в Крыму), следует из сообщений губернаторов и других официальных лиц.

«Крымская правда» сообщила, что причиной взрывов на территории авиабазы в Новофедоровке стал пожар при погрузке топлива. Следом начали взрываться боеприпасы, расследуется версия о неосторожном курении.

«В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено», – добавил чуть позже Аксенов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что, по предварительным данным, взрывы произошли далеко от курортной зоны, пострадавших и погибших среди туристов нет. В Крыму, по ряду оценок, сейчас отдыхает от 300 000 до 500 000 человек, говорится в сообщении на сайте ассоциации. Эвакуации туристов в Сакском районе не потребуется, утверждают в АТОР, хотя на кадрах, которые очевидцы размещают в соцмедиа, видно, что люди в первые минуты и часы после взрывов все же старались покинуть место происшествия на собственных автомобилях.

Аксенов отметил, что в районе Новофедоровки усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км.

К 17:40 стало известно о пятерых пострадавших, включая 13-летнего ребенка. Они были доставлены в больницу после взрывов, четверо из них уже отпущены домой после оказания им медпомощи, об этом заявил глава минздрава республики Константин Скорупский. Позже число раненых увеличилось до шести.

В 18:15 Аксенов сообщил, что ситуация локализована. Комиссии определяют размер ущерба. «К сожалению, поступает официальная информация, что у нас есть один погибший», – сказал он. 

В подготовке статьи участвовал Александр Соколов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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