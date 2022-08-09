Россия предлагает Литве открыть казначейский счет для оплаты транзита

По словам Алиханова, власти сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь. Для полного преодоления трудностей с транзитом руководству области, по оценкам губернатора, нужно 22 судна с оборачиваемостью груза 1–1,1 млн т в год каждое. При этом из-за прекращения автомобильного транзита через Литву товарооборот между Россией и Калининградом упал на 500 000 т в год, 400 000 из которых приходились на поставки в область. При этом в разъяснении Еврокомиссии говорилось, что транзит по железной дороге не может быть выше средней цифры за прошлые годы, но из-за запрета автомобильного транзита перевозимые ранее автотранспортом товары не могут быть включены в эту квоту.