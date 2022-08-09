Россия предлагает Литве открыть казначейский счет для оплаты транзита

Россия предлагает Литве открыть казначейский счет для оплаты транзитаС 1 сентября транзит в Калининград может прекратиться из-за манипуляций правительства Литвы с его оплатой
Власти Калининграда готовы оплачивать транзит через территорию Литвы через счет, открытый в казначействе прибалтийской республики. Об этом 9 августа на встрече в клубе «Валдай» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Если они (Литва. – «Ведомости») не могут заставить работать литовские банки с нами, ну пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет в казначействе Литвы. Пусть РЖД откроет такой счет, и мы будет оплачивать в ее казначейскую систему платежи в отношении «Литовских железных дорог», – пояснил свое предложение губернатор.
По словам Алиханова, власти сейчас активно задействуют морской транспорт для решения проблем с транзитом. В начале года в распоряжении Калининграда было только два парома, сейчас таких судов уже восемь. Для полного преодоления трудностей с транзитом руководству области, по оценкам губернатора, нужно 22 судна с оборачиваемостью груза 1–1,1 млн т в год каждое. При этом из-за прекращения автомобильного транзита через Литву товарооборот между Россией и Калининградом упал на 500 000 т в год, 400 000 из которых приходились на поставки в область. При этом в разъяснении Еврокомиссии говорилось, что транзит по железной дороге не может быть выше средней цифры за прошлые годы, но из-за запрета автомобильного транзита перевозимые ранее автотранспортом товары не могут быть включены в эту квоту.
Несмотря на разъяснение Еврокомиссии, правительство Литвы придумало новые махинации, которые могут остановить транзит. Правительство обязало всех операторов, которые пользуются услугами «Литовских железных дорог», осуществлять оплату через единственный банк – Siauliu bankas. При этом сам банк с 1 сентября перестает вести дела с российскими контрагентами. Таким образом, без оплаты деятельности литовских железнодорожников транзит может быть снова прекращен. Литовское руководство уверено, что с этой проблемой Россия должна разбираться сама. 9 августа министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил: «Нет ответственности Литвы в расчетах РФ за перевозки. Россия должна найти способы, как заплатить».
В МИД России заявили, что подготовили ответ на возможное прекращение транзита. Как подчеркнул на дискуссии клуба «Валдай» чрезвычайный и полномочный посол по особым поручениям Алексей Исаков, ответная реакция «проработана в межведомственном формате». Однако, какой именно будет эта реакция, Исаков не сообщил и призвал «не углубляться в конкретику того, что мы могли бы сделать». Кроме того, дипломат обвинил Вильнюс в манипуляциях. По его словам, заявления правительства Литвы о том, что оно не может влиять на решения банков, не соответствуют действительности: «Могу сказать, что, работая послом России в Литве, я неоднократно был свидетелем того, что при желании власти страны весьма эффективно демонстрируют имеющиеся у них возможности воздействия и убеждения в отношении банковских структур».
Власти Литвы не заинтересованы в деэскалации вокруг Калининграда, уверен шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Он поясняет, что Литве, как дотационному государству ЕС, необходимо постоянно привлекать к себе общеевропейское внимание. Генерируя различные инфоповоды вроде поддержки Тайваня или белорусской оппозиции, Вильнюс конвертирует это внимание в помощь от Брюсселя. Но сейчас антироссийские выпады Литвы зашли слишком далеко, и в долгосрочной перспективе это чревато провоцированием военного конфликта России с НАТО. По мнению Носовича, в Вильнюсе либо не понимают этого, либо уверены, что Россия не пойдет на вооруженную эскалацию. Москве же для решения проблемы нужно, как и ранее, поставить вопрос ребром. Литве и Евросоюзу необходимо напомнить, что блокада Калининграда – это веский повод для войны. Только в этом случае можно надеяться на решение проблем с транзитом, резюмирует эксперт.
ЕС уже не совсем контролирует Литву, антироссийская позиция которой слишком деструктивна по европейским меркам, утверждает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант. Сейчас решающим влиянием на Вильнюс обладают США, и чем более русофобски себя ведут литовские руководители, тем больше поддержки Вашингтона они получают. Москва может дипломатически воздействовать на Евросоюз и Германию, чтобы те почувствовали возможные последствия от эскалации и принудили Литву проводить более взвешенную политику, считает Дзермант.