Предложение Зеленского о запрете россиянам ехать на Запад вызвало недоумение в Европе и Москве

О том, что страны Запада должны закрыть для жителей России въезд хотя бы на год, заявил в интервью The Washington Post Владимир Зеленский. По его мнению, «все население» несет ответственность за действия властей и ограничения нужно наложить даже на тех россиян, которые уже уехали из страны. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», – посетовал Зеленский.