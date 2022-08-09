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Предложение Зеленского о запрете россиянам ехать на Запад вызвало недоумение в Европе и Москве

Прежде украинский президент призвал граждан РФ уезжать из страны
Анна Нараева
Зеленского поддержали лишь отдельные представители стран Запада / AFP

Инициатива Киева ограничить россиян в праве на передвижение по странам Запада вызвала недоумение не только в Москве, но также среди еврочиновников и находящихся за границей россиян.

О том, что страны Запада должны закрыть для жителей России въезд хотя бы на год, заявил в интервью The Washington Post Владимир Зеленский. По его мнению, «все население» несет ответственность за действия властей и ограничения нужно наложить даже на тех россиян, которые уже уехали из страны. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», – посетовал Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных