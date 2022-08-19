Рабочие из КНДР могут поучаствовать в восстановлении Донбасса

Рабочие из КНДР могут поучаствовать в восстановлении ДонбассаИспользовать трудовых мигрантов из Северной Кореи членам ООН запрещено с 2017 года
Строители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению республик Донбасса, заявил 19 августа зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Татарстан.
«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Если юридических проблем не будет, то я считаю, что [их участие в восстановлении ДНР и ЛНР] возможно. Если они будут готовы приехать, мы их будем готовы принять», – сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС). Вице-премьер также отметил высокую производительность северокорейских рабочих.
18 августа в МИД России уже заявили, что не видят препятствий для привлечения северокорейской рабочей силы в Донбасс. Москва «не цербер», чтобы препятствовать контактам ДНР и ЛНР, которые не являются членами ООН, с Пхеньяном, отметил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
«На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», – заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.
Согласно введенным в декабре 2017 г. санкциям ООН против КНДР, всем признанным организацией государствам было предписано выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов до конца 2019 г. Так ООН дополнительно ограничила возможности Пхеньяна по получению валютных поступлений из-за рубежа. По оценке США, таким образом на 2017 г. руководство КНДР ежегодно получало до $500 млн.
На тот момент за рубежом работало около 200 000 мигрантов из КНДР, из них около 40 000 в России, говорит завсектором Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Алексанр Воронцов.
Северная Корея стала третьей после России и Сирии страной-членом ООН, кто официально признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло 13 июля. Также ДНР и ЛНР признали Абхазия и Южная Осетия (не являются членами ООН).
Появление рабочих из КНДР в Донбассе вполне реально, считает Воронцов. То, что ДНР и ЛНР формально независимы, признаны Россией, но и не являются членами ООН, позволяет им иметь отношения с Пхеньяном. В то же время квалификация и потенциал северокорейских рабочих высоки, отмечает Воронцов. По его словам, это доказано многолетней практикой их деятельности в России, Китае, на Ближнем Востоке и даже в европейских странах до введения санкций в 2017 г.
Сама Северная Корея, по словам эксперта, высокоиндустриальная страна, а рабочие там компетентны и дисциплинированны, в то же время относительно дешевы и нетребовательны к условиям жизни и труда. За рубежом они проживают компактно и подчиняются назначенным в Северной Корее старшим, поясняет Воронцов. Эксперт отмечает, что, в отличие от трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, на рабочие из КНДР не подвержены влиянию ислама.
Примечательно, что с КНДР по вопросу помощи в восстановлении Донбасса будет вести дела не Россия, которая исполняет санкции против Пхеньяна в вопросе применения северокорейской рабочей силы за рубежом, а ДНР и ЛНР, говорит эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Это отчасти смягчит юридические проблемы для Москвы. Но РФ является в подавляющей степени донором республик Донбасса, поэтому санкции со стороны Запада по этому вопросу все-таки не исключены, говорит Тимофеев: «Это будет, вероятно, также поводом для дополнительных односторонних санкций США в отношении КНДР».
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