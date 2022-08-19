Рабочие из КНДР могут поучаствовать в восстановлении Донбасса

Появление рабочих из КНДР в Донбассе вполне реально, считает Воронцов. То, что ДНР и ЛНР формально независимы, признаны Россией, но и не являются членами ООН, позволяет им иметь отношения с Пхеньяном. В то же время квалификация и потенциал северокорейских рабочих высоки, отмечает Воронцов. По его словам, это доказано многолетней практикой их деятельности в России, Китае, на Ближнем Востоке и даже в европейских странах до введения санкций в 2017 г.