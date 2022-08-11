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МИД опроверг информацию об отправке добровольцев КНДР на Украину

Ведомости

Сообщения о том, что КНДР якобы предложила направить до 100 000 своих добровольцев для участия в военных действиях на Украине являются фейками, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — пояснил Нечаев (цитата по ТАСС). 

По его словам, боевых возможностей российских вооруженных сил и войск народных милиций ДНР и ЛНР достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине.

13 июля стало известно о признании Северной Кореей независимости ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северная Корея признала независимость республики. Он рассказал, что посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил соответствующий документ послу ДНР в Москве Ольге Макеевой.

После этого МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР. В министерстве отметили, что рассматривают действия Пхеньяна как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных