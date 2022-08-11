МИД опроверг информацию об отправке добровольцев КНДР на Украину
Сообщения о том, что КНДР якобы предложила направить до 100 000 своих добровольцев для участия в военных действиях на Украине являются фейками, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«Хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — пояснил Нечаев (цитата по ТАСС).
По его словам, боевых возможностей российских вооруженных сил и войск народных милиций ДНР и ЛНР достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине.
13 июля стало известно о признании Северной Кореей независимости ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северная Корея признала независимость республики. Он рассказал, что посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил соответствующий документ послу ДНР в Москве Ольге Макеевой.
После этого МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР. В министерстве отметили, что рассматривают действия Пхеньяна как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.
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