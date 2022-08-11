МИД опроверг информацию об отправке добровольцев КНДР на Украину

«Хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — пояснил Нечаев (цитата по ТАСС).