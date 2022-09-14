Из Харьковской области эвакуировали украинских учителей

Из Харьковской области эвакуировали украинских учителейМинпросвещения объяснило, кто именно уехал с территории конфликта
13 сентября ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова сообщил, что все учителя и директора школ Харьковской области Украины, которые захотели уехать, были вывезены на территорию России. «Это фейк, что [там] были учителя из РФ», – сказал Кравцов, добавив, что желающих вывезли в Белгородскую, Ростовскую области и Краснодарский край.
Собеседник «Ведомостей», работающий по Херсонской и Запорожской областям Украины, а также еще один источник, близкий к администрации ДНР, сообщили, что российские учителя действительно выезжали в эти регионы, но о том, что россияне были в Харьковской области, им не известно. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения России, сообщил, что «в регионе не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности».