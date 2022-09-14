Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Из Харьковской области эвакуировали украинских учителей

Минпросвещения объяснило, кто именно уехал с территории конфликта
Анна Нараева Екатерина Гробман
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО в своем Twitter призвало организацию обратить внимание на чистки в сфере образования на Украине / РИА Новости

13 сентября ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова сообщил, что все учителя и директора школ Харьковской области Украины, которые захотели уехать, были вывезены на территорию России. «Это фейк, что [там] были учителя из РФ», – сказал Кравцов, добавив, что желающих вывезли в Белгородскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

Собеседник «Ведомостей», работающий по Херсонской и Запорожской областям Украины, а также еще один источник, близкий к администрации ДНР, сообщили, что российские учителя действительно выезжали в эти регионы, но о том, что россияне были в Харьковской области, им не известно. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения России, сообщил, что «в регионе не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных