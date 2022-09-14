Из Харьковской области эвакуировали украинских учителей

Собеседник «Ведомостей», работающий по Херсонской и Запорожской областям Украины, а также еще один источник, близкий к администрации ДНР, сообщили, что российские учителя действительно выезжали в эти регионы, но о том, что россияне были в Харьковской области, им не известно. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения России, сообщил, что «в регионе не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности».