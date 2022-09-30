Выборы на новых территориях могут пройти весной 2023 года

Два близких к администрациям ДНР и ЛНР источника утверждают, что на территориях готовятся к выборам в местные органы власти, которые планируют провести весной. Один из политтехнологов, работавший на референдумах, сообщил, что обсуждаются два варианта – «либо в сентябре [2023 г.], либо в ближайшее время». «Это [должно] устанавливаться конституционным законом о переходном периоде: органы местного самоуправления могут быть избраны в 90-дневный срок, но эту норму можно отдельным законом поправить, и выборы будут, как у всех, в сентябре, в единый день голосования», – пояснил он «Ведомостям».