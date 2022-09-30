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Выборы на новых территориях могут пройти весной 2023 года

Это можно предусмотреть законом о переходном периоде
Анна Нараева Екатерина Гробман Виктор Хамраев
В Донбассе будут выборы, и, вероятно, уже скоро / Alexander Ermochenko / Reuters

Два близких к администрациям ДНР и ЛНР источника утверждают, что на территориях готовятся к выборам в местные органы власти, которые планируют провести весной. Один из политтехнологов, работавший на референдумах, сообщил, что обсуждаются два варианта – «либо в сентябре [2023 г.], либо в ближайшее время». «Это [должно] устанавливаться конституционным законом о переходном периоде: органы местного самоуправления могут быть избраны в 90-дневный срок, но эту норму можно отдельным законом поправить, и выборы будут, как у всех, в сентябре, в единый день голосования», – пояснил он «Ведомостям».

По словам члена Центризбиркома (ЦИК) России Антона Лопатина, для проведения голосования на территориях должно быть «принято [соответствующее] решение». Зампредседателя ЦИК Николай Булаев также предложил отложить этот вопрос до того момента, как регионы официально войдут в состав России (см. статью на стр. 01).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных