Недочеты в работе военного ведомства оценят в Охотном Ряду

Недочеты в работе военного ведомства оценят в Охотном РядуДепутаты пригласили заместителей министра на закрытые слушания
17 октября в Госдуме пройдут закрытые слушания с участием двух замминистра обороны по проблемам обеспечения мобилизованных формой и оружием, сообщил «РИА Новости» член думского комитета по обороне, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев («Единая Россия»). Он добавил, что ведомство будут представлять Алексей Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаил Мизинцев (замминистра по материально-техническому обеспечению). Позднее представитель Гурулева пояснил «Ведомостям», что слушания пройдут не перед всей палатой, а соберется специальная комиссия: «Оба замминистра будут общаться с комитетами по обороне и бюджету в закрытом режиме [в рамках обсуждения оборонного бюджета на будущий год]».
По словам Гурулева, проблема в том, что ежегодно в рамках бюджета на нужды Минобороны «выделяются деньги в полном объеме», в том числе отдельной статьей идет материально-техническое обеспечение. «Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие – это все», – пояснил депутат (сам генерал-лейтенант запаса). Ранее Гурулев заявил СМИ, что из пунктов приема личного состава пропало 1,5 млн комплектов военной формы для мобилизованных. Как ранее писали «Ведомости», обеспечение критиковали губернаторы, включая главу приграничной Курской области Романа Старовойта.
Гурулев сообщил также, что единороссы – председатели комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов (бывший замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил) и Василий Пискарев (бывший первый заместитель председателя Следственного комитета) написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. «Написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме <...> Внимание, вопрос: где [все это]?» – заявил Гурулев в эфире телеканала «Россия 24». Ознакомиться с конкретными претензиями депутатов не удалось: как сообщил «Ведомостям» источник в Госдуме, само письмо имеет гриф «для служебного пользования».
Картаполов подтвердил «Ведомостям» отправку письма. По его словам, депутаты попросили провести проверку слов депутата Гурулева: «Я просил проверить факт того, что денежные средства, которые выделялись на приобретение обмундирования, истрачены не по назначению. Депутат Гурулев сказал об этом в прямом эфире. Если сказал, значит, имел основания для этого. Пусть прокуратура проведет проверку! Если все на месте – значит, на месте. У нас не будет вопросов. Для нас это важно, потому что мы беспокоимся об этом». Картаполов, как депутат, избранный от Москвы, говорит, что по решению мэра Сергея Собянина каждый призывник получает дополнительный комплект – туда входит снаряжение, которое не выделяет Минобороны: увеличенный рюкзак, резиновые коврики и т. д. «Такое решение можно только приветствовать. Поэтому те, кто призван в Москве, в хорошем очень положении. Что в других субъектах, надо спрашивать у губернаторов или депутатов от этих регионов», – отметил Картаполов.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру и Минобороны. Последовательные замечания в адрес военных не означает принятия кадровых решений, считает политолог Алексей Макаркин: просто снят неформальный запрет на критику армии. Картаполов накануне уже выступил с критикой военного ведомства: его не устраивает, что о боевых действиях дают недостаточно информации. Повестку задал глава Чечни Рамзан Кадыров, напомнил политолог Александр Немцев. Он отметил, что Кадыров при этом получил звание генерал-полковника.