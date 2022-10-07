Недочеты в работе военного ведомства оценят в Охотном Ряду

Картаполов подтвердил «Ведомостям» отправку письма. По его словам, депутаты попросили провести проверку слов депутата Гурулева: «Я просил проверить факт того, что денежные средства, которые выделялись на приобретение обмундирования, истрачены не по назначению. Депутат Гурулев сказал об этом в прямом эфире. Если сказал, значит, имел основания для этого. Пусть прокуратура проведет проверку! Если все на месте – значит, на месте. У нас не будет вопросов. Для нас это важно, потому что мы беспокоимся об этом». Картаполов, как депутат, избранный от Москвы, говорит, что по решению мэра Сергея Собянина каждый призывник получает дополнительный комплект – туда входит снаряжение, которое не выделяет Минобороны: увеличенный рюкзак, резиновые коврики и т. д. «Такое решение можно только приветствовать. Поэтому те, кто призван в Москве, в хорошем очень положении. Что в других субъектах, надо спрашивать у губернаторов или депутатов от этих регионов», – отметил Картаполов.