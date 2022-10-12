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ФНС и Минобороны начнут обмениваться данными о мобилизованных

Информация может быть полезна ведомствам в двустороннем порядке, считают эксперты
Анастасия Бойко
Для налоговой службы, возглавляемой Даниилом Егоровым, роль «суперкомпьютера» правительства не нова: и сейчас ведомство станет центром сбора мер поддержки для мобилизованных / Михаил Джапаридзе / ТАСС

Правительство планирует наладить обмен данными между Минобороны и Федеральной налоговой службой (ФНС), следует из плана первоочередных действий по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близкие к правительству).

В частности, судя по документу, механизмом будет предусмотрена процедура подтверждения факта мобилизации – это позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях, установленное в связи с частичной мобилизацией. О каких именно отраслях идет речь – в документе не уточняется.

Как пояснил близкий к правительству источник «Ведомостей», обмен данными требуется для того, чтобы в автоматическом режиме определять, кому полагаются меры поддержки – для мобилизованных предусмотрены ряд преференций. Например, призванным на службу предпринимателям продлят лицензии, а для субъектов МСП введут отсрочку по кредитным платежам и договорам лизинга. ФНС, по словам собеседника, может выступить «единым окном сбора мер поддержки». Главная цель установления обмена – в автоматизации процесса, но возможность подать заявление самостоятельно сохранится, уточнил источник.

Кабмин согласно плану первоочередных действий утвердит соответствующее постановление до 17 октября, а Минобороны и ФНС до 20 октября подготовят совместный приказ, утверждающий порядок взаимодействия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных