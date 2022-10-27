Россия не угрожает спутниковому интернету

Россия не угрожает спутниковому интернетуНо считает использование гражданских спутников в военных целях опасным
Россия расценивает как «чрезвычайно опасную и выходящую за рамки безобидного использования космических технологий тенденцию» применение гражданских космических технологий для военных целей, «отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине». Об этом заявил зампред постоянного представителя России при ООН Константин Воронцов, выступая в ходе дискуссии в первом комитете Генассамблеи ООН.
По его словам, США и их союзники «очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь, в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
В ходе конфликта на Украине компания SpaceX предоставила стране за свой счет несколько десятков тысяч терминалов системы спутниковой связи Starlink. По словам источника, близкого к Минобороны, сеть на основе этих терминалов фактически стало основой системы связи Вооруженных сил Украины на уровне от батальона и выше.
Тезис про возможное превращение «квазигражданской» космической инфраструктуры в «законную цель» – не новый, поясняет эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он касается не только спутниковых средств связи, но также и средств навигации и дистанционного зондирования Земли, то есть всего того, что позволяет повышать эффективность боевых действий, говорит эксперт .
Но в условиях текущего конфликта вокруг Украины говорить о прямой угрозе отдельным космическим группировкам пока не приходится, хотя какие-то меры по созданию помех вполне возможны, продолжает Стефанович. В случае же крупномасштабного конфликта великих держав боевые действия гарантированно распространятся и на космическое пространство. Поэтому многие страны ведут работы как по обеспечению ведения операций в отсутствие своих космических средств, так и по созданию инфраструктуры и потенциала для быстрого восполнения спутниковых группировок.
При этом вопрос о том, можно ли поразить низкоорбитальные системы спутникового интернета вроде Starlink является сложным, говорит Стефанович. Хотя теоретически такие средства – как для поражения спутников, так и в области радиоэлектронной борьбы и киберопераций, имеются, заключает он.