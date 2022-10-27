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Политика

Россия не угрожает спутниковому интернету

Но считает использование гражданских спутников в военных целях опасным
Алексей Никольский
Максим Стулов / Ведомости

 

Россия расценивает как «чрезвычайно опасную и выходящую за рамки безобидного использования космических технологий тенденцию» применение гражданских космических технологий для военных целей, «отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине». Об этом заявил зампред постоянного представителя России при ООН Константин Воронцов, выступая в ходе дискуссии в первом комитете Генассамблеи ООН.

По его словам, США и их союзники «очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь, в развивающихся странах», – заявил Воронцов.

В ходе конфликта на Украине компания SpaceX предоставила стране за свой счет несколько десятков тысяч терминалов системы спутниковой связи Starlink. По словам источника, близкого к Минобороны, сеть на основе этих терминалов фактически стало основой системы связи Вооруженных сил Украины на уровне от батальона и выше.

Тезис про возможное превращение «квазигражданской» космической инфраструктуры в «законную цель» – не новый, поясняет эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он касается не только спутниковых средств связи, но также и средств навигации и дистанционного зондирования Земли, то есть всего того, что позволяет повышать эффективность боевых действий, говорит эксперт .

Но в условиях текущего конфликта вокруг Украины говорить о прямой угрозе отдельным космическим группировкам пока не приходится, хотя какие-то меры по созданию помех вполне возможны, продолжает Стефанович. В случае же крупномасштабного конфликта великих держав боевые действия гарантированно распространятся и на космическое пространство. Поэтому многие страны ведут работы как по обеспечению ведения операций в отсутствие своих космических средств, так и по созданию инфраструктуры и потенциала для быстрого восполнения спутниковых группировок.

При этом вопрос о том, можно ли поразить низкоорбитальные системы спутникового интернета вроде Starlink является сложным, говорит Стефанович. Хотя теоретически такие средства – как для поражения спутников, так и в области радиоэлектронной борьбы и киберопераций, имеются, заключает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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