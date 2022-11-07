В ожидании столкновения: что известно о ситуации в Херсоне

В ожидании столкновения: что известно о ситуации в ХерсонеДепутаты Госдумы называют обстановку сложной и говорят о мародерстве в оставленных частях города
Будущее Херсона «очень сильно» повлияет на ход специальной военной операции (СВО), заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Он подтвердил, что в городе, если его перестанут контролировать, могут быть случаи мародерства.
«Я считаю, что президент [Сербии Александр] Вучич, безусловно, прав, говоря о значении Херсона для судеб СВО и нынешнего конфликта между Россией, Украиной и странами Запада. Херсон — это знаковое место. Это направление развития возможного наступления России», — сказал депутат. По его словам, для того чтобы отстоять Херсон, российским Вооруженным силам потребуются «напряжение сил и воля».
Также Затулин прокомментировал информацию об участившихся случаях грабежей и мародерства в Херсоне. «Если речь идет о правовом береге [Днепра], то информация о мародерстве и грабежах вполне адекватная. Администрация покинула правый берег, помещения оказались бесхозными. Я не был этому свидетелем, но, насколько я знаю, это так», — отметил он.
Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич также говорит об участившихся случаях мародерства. «К сожалению, знаю и о случаях мародерства. Военное время лучше любого лакмуса высвечивает все человеческое нутро, показывая, кто есть кто на самом деле», — сказал он «Ведомостям».
О случаях мародерства сообщали российские военкоры. «Когда мы зашли в здание, мародерили администрацию простые люди и бездомные. Судя по всему, и наркоманы, все медикаменты разбросаны пустыми пластинками. Похоже, то же происходит и с квартирами. Люди закрывают подъезды и не пускают незнакомых. Мы пришли по сигналу, что в здании плачут дети», — писала в Telegram-канале 6 ноября журналистка Валерия Петрусевич.
Обстановку в городе Кастюкевич, находящийся сейчас в Херсонской области, оценивает как сложную. «Периодические обстрелы. Даже во время эвакуации периодически слышим работу артиллерии и ПВО. Интенсивность возрастает. Вчера было отключение электроэнергии. Телевизионные каналы также не работают, интернет и связь есть», — рассказал Кастюкевич.
Депутат также подчеркнул, что подавляющее большинство из числа эвакуированных жителей рассчитывает вернуться обратно в Херсон.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 7 ноября, что битва за Херсон, если она состоится, будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва <...>, битва за Херсон <...>. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию», — полагает Вучич.
13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российские власти помочь организовать выезд жителей области в безопасные регионы России из-за участившихся ракетных ударов с украинской стороны.
«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь — для жителей правобережья», — написал Сальдо. Он добавил, что власти региона обратились за помощью в организации этого процесса к российскому руководству.
Позднее, 22 октября, администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. «Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра», — говорилось в заявлении.
На следующий день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об эвакуации более 20 000 граждан.
7 ноября, по словам Стремоусова, из Херсона к левобережной части Херсонской области ушел последний теплоход в рамках организованной властями эвакуации. Он отметил, что эвакуация продолжается и все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно, с левого на правый же берег дорога была закрыта.