В ожидании столкновения: что известно о ситуации в Херсоне

О случаях мародерства сообщали российские военкоры. «Когда мы зашли в здание, мародерили администрацию простые люди и бездомные. Судя по всему, и наркоманы, все медикаменты разбросаны пустыми пластинками. Похоже, то же происходит и с квартирами. Люди закрывают подъезды и не пускают незнакомых. Мы пришли по сигналу, что в здании плачут дети», — писала в Telegram-канале 6 ноября журналистка Валерия Петрусевич.