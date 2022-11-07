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В ожидании столкновения: что известно о ситуации в Херсоне

Депутаты Госдумы называют обстановку сложной и говорят о мародерстве в оставленных частях города
Дарья Мосолкина
Виктор Антонюк / РИА Новости

 

Будущее Херсона «очень сильно» повлияет на ход специальной военной операции (СВО), заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Он подтвердил, что в городе, если его перестанут контролировать, могут быть случаи мародерства.

«Я считаю, что президент [Сербии Александр] Вучич, безусловно, прав, говоря о значении Херсона для судеб СВО и нынешнего конфликта между Россией, Украиной и странами Запада. Херсон — это знаковое место. Это направление развития возможного наступления России», — сказал депутат. По его словам, для того чтобы отстоять Херсон, российским Вооруженным силам потребуются «напряжение сил и воля».

Также Затулин прокомментировал информацию об участившихся случаях грабежей и мародерства в Херсоне. «Если речь идет о правовом береге [Днепра], то информация о мародерстве и грабежах вполне адекватная. Администрация покинула правый берег, помещения оказались бесхозными. Я не был этому свидетелем, но, насколько я знаю, это так», — отметил он.

Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич также говорит об участившихся случаях мародерства. «К сожалению, знаю и о случаях мародерства. Военное время лучше любого лакмуса высвечивает все человеческое нутро, показывая, кто есть кто на самом деле», — сказал он «Ведомостям».

О случаях мародерства сообщали российские военкоры. «Когда мы зашли в здание, мародерили администрацию простые люди и бездомные. Судя по всему, и наркоманы, все медикаменты разбросаны пустыми пластинками. Похоже, то же происходит и с квартирами. Люди закрывают подъезды и не пускают незнакомых. Мы пришли по сигналу, что в здании плачут дети», — писала в Telegram-канале 6 ноября журналистка Валерия Петрусевич.

Обстановку в городе Кастюкевич, находящийся сейчас в Херсонской области, оценивает как сложную. «Периодические обстрелы. Даже во время эвакуации периодически слышим работу артиллерии и ПВО. Интенсивность возрастает. Вчера было отключение электроэнергии. Телевизионные каналы также не работают, интернет и связь есть», — рассказал Кастюкевич.

Депутат также подчеркнул, что подавляющее большинство из числа эвакуированных жителей рассчитывает вернуться обратно в Херсон.

Президент Сербии Александр Вучич заявил 7 ноября, что битва за Херсон, если она состоится, будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва <...>, битва за Херсон <...>. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию», — полагает Вучич.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российские власти помочь организовать выезд жителей области в безопасные регионы России из-за участившихся ракетных ударов с украинской стороны. 

«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь — для жителей правобережья», — написал Сальдо. Он добавил, что власти региона обратились за помощью в организации этого процесса к российскому руководству.

Позднее, 22 октября, администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. «Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра», — говорилось в заявлении.

На следующий день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об эвакуации более 20 000 граждан.

7 ноября, по словам Стремоусова, из Херсона к левобережной части Херсонской области ушел последний теплоход в рамках организованной властями эвакуации. Он отметил, что эвакуация продолжается и все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно, с левого на правый же берег дорога была закрыта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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