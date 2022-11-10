Иностранцам разрешат служить в российской армии год

В случае принятия изменения вступят в силу с марта 2023 г. На официальном сайте Министерства обороны говорится, что гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть русским языком, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Кандидатов на заключение контрактов проверяют совместные комиссии пунктов отбора на военную службу и в военных комиссариатах. После этого с кандидатами, признанными по состоянию здоровья годными к военной службе, проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору.