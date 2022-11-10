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Иностранцам разрешат служить в российской армии год

Сейчас минимальный срок контракта для иностранных граждан – пять лет
Анастасия Майер
Особой разницы между контрактом, заключаемым с гражданином России, и контрактом, заключаемым с иностранным гражданином, нет / Кирилл Кухмарь / ТАСС

Срок заключения контракта на прохождение военной службы для иностранных граждан в России может быть сокращен до одного года. Соответствующие изменения в Положение о порядке прохождения военной службы предложило внести Минобороны. В документе говорится о сокращении срока контракта для иностранных граждан, поступающих на военную службу на воинские должности, для которых предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин.

В случае принятия изменения вступят в силу с марта 2023 г. На официальном сайте Министерства обороны говорится, что гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть русским языком, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Кандидатов на заключение контрактов проверяют совместные комиссии пунктов отбора на военную службу и в военных комиссариатах. После этого с кандидатами, признанными по состоянию здоровья годными к военной службе, проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных