Иностранцам разрешат служить в российской армии год

Иностранцам разрешат служить в российской армии годСейчас минимальный срок контракта для иностранных граждан – пять лет
Срок заключения контракта на прохождение военной службы для иностранных граждан в России может быть сокращен до одного года. Соответствующие изменения в Положение о порядке прохождения военной службы предложило внести Минобороны. В документе говорится о сокращении срока контракта для иностранных граждан, поступающих на военную службу на воинские должности, для которых предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин.
В случае принятия изменения вступят в силу с марта 2023 г. На официальном сайте Министерства обороны говорится, что гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть русским языком, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Кандидатов на заключение контрактов проверяют совместные комиссии пунктов отбора на военную службу и в военных комиссариатах. После этого с кандидатами, признанными по состоянию здоровья годными к военной службе, проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору.