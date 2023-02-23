Правительство не поддержало идеи КПРФ по кодификации избирательного законодательства

КПРФ предлагает с принятием кодекса фактически отказаться от всех нововведений последних лет. Партия предложила проводить выборы в третье воскресенье марта, а не в сентябре, когда еще не все выходят из отпусков, что сказывается на явке. Это тема, которую уже 10 лет поднимают оппоненты «Единой России», в том числе коммунисты. С 2006 г. в России было решено проводить два единых дня голосования – во второе воскресенье марта и второе воскресенье октября – для выборов всех уровней в регионах. Но в 2012 г. от этой практики отказались. Кроме того, КПРФ предлагает вернуться только к однодневному голосованию (впервые многодневное голосование применили в 2020 г., когда одобрялись поправки в Конституцию, затем стало практиковаться и на выборах); отменить дистанционное электронное голосование (ДЭГ; используется с 2019 г.) и т. д.