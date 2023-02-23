Правительство не поддержало идеи КПРФ по кодификации избирательного законодательства

Правительство не поддержало идеи КПРФ по кодификации избирательного законодательстваКоммунисты предложили описать в одном законе все, что связано с выборами и референдумами
22 февраля депутаты Госдумы от КПРФ, включая лидера партии Геннадия Зюганова, внесли в нижнюю палату парламента проект Избирательного кодекса России. Подготовленный документ включает в себя 20 глав, которые призваны упорядочить российское законодательство в части проведения выборных кампаний. «Основная цель предлагаемого проекта – демократизация российского избирательного законодательства, обеспечение избирательных прав граждан при сохранении основных принципов федерализма. Проект направлен на систематизацию действующего законодательства о выборах и референдуме, устранение в нем противоречий, пробелов и дублирования норм. Он призван сделать процесс правоприменения в данной области более понятным и удобным», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
КПРФ предлагает с принятием кодекса фактически отказаться от всех нововведений последних лет. Партия предложила проводить выборы в третье воскресенье марта, а не в сентябре, когда еще не все выходят из отпусков, что сказывается на явке. Это тема, которую уже 10 лет поднимают оппоненты «Единой России», в том числе коммунисты. С 2006 г. в России было решено проводить два единых дня голосования – во второе воскресенье марта и второе воскресенье октября – для выборов всех уровней в регионах. Но в 2012 г. от этой практики отказались. Кроме того, КПРФ предлагает вернуться только к однодневному голосованию (впервые многодневное голосование применили в 2020 г., когда одобрялись поправки в Конституцию, затем стало практиковаться и на выборах); отменить дистанционное электронное голосование (ДЭГ; используется с 2019 г.) и т. д.
Документ получил отрицательное заключение Белого дома, которое подписал зампред правительства России – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко. Необходимость реализации таких идей КПРФ, как снятие ограничения пассивного избирательного права людей с непогашенной судимостью, статусом иностранного агента, на использование иностранных финансовых инструментов и др. ,в Белом доме также сочли недоказанной. В пояснительной записке к законопроекту отсутствует обоснование целесообразности предлагаемых изменений, основанных на анализе результатов правоприменительной практики, свидетельствующем о неэффективности существующего правового регулирования, пишет Григоренко.
Предложенные партией ограничения и запреты на использование многодневного голосования, ДЭГ и др. также не обоснованы, отметили в Белом доме. «Законопроект по своей направленности исключает из числа способов и механизмов, реализуемых в ходе подготовки и проведения выборов и референдума, все, что так или иначе связано с применением современных технологий. Однако такой подход не согласуется с необходимостью обеспечить для граждан доступность участия в выборах и референдумах с применением ими существующих в настоящее время информационно-цифровых инструментов», – говорится в заключении. По мнению Григоренко, использование современных технологий способствует увеличению голосующих граждан и повышению гражданской активности.
Нашли в инициативе и юридико-технические ошибки, а также зафиксировали противоречие Конституции. К примеру, статье 84 (о том, что вопросы референдума должны регулироваться федеральным конституционным законом, а не кодексом). По совокупности замечаний Белый дом сообщил, что инициативу КПРФ не поддерживает.
Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отметил, что партия ни коим образом не отрицает применения современных технологий в избирательном процессе, но настаивает на их транспарентности – будь то комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или ДЭГ. При обсуждении документа партия надеется понять серьезность аргументов и что стоит или не стоит дорабатывать (правда, при отрицательных отзывах правительства законопроекты до второго чтения не доходят).
Как сообщал «Коммерсантъ» в 2018 г., Российский фонд свободных выборов (РФСВ) совместно с МГУ уже начинал готовить проект Избирательного кодекса. Один из его разработчиков, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ Сурен Авакьян тогда уточнял, что авторы «фиксируют» пожелания ЦИК России и администрации президента.
По словам вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Татьяны Лушниковой, тогда была проделана часть работы, но она ушла «под сукно», и небольшие кусочки были введены в законодательство в виде поправок. «В целом работа по Избирательному кодексу в принципе не имела реальных перспектив. Избирательное законодательство связано с таким объемом других законов, что кодекс нельзя и написать в отрыве от существующего законодательства», – отметила эксперт. Что касается предложений КПРФ по отказу от использования цифровых технологий, Лушникова выразила мнение, что ДЭГ доказало свое удобство в регионах, где много отдаленных районов, но высокий уровень цифровизации. «Отказываться от ДЭГ нет никакого смысла, но делать его прозрачнее. Просто отказываться сейчас от него нецелесообразно», – считает Лушникова.
ДЭГ и многодневное голосование – это наша реальность, говорит политический юрист Антон Рудаков. Он также отметил, что число редакций закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи граждан РФ» превышает 100, хотя закон действует только с 2002 г. «Кодификация – это разумный законодательный прием, но этот вопрос сейчас не стоит настолько остро, чтобы была потребность сейчас принять этот закон», – говорит Рудаков. По его словам, вышеназванный закон частично сейчас выглядит как «лоскутное одеяло», но более востребованы сейчас изменения в региональных избирательных законодательствах, которые часто копируют федеральное.
По мнению электорального юриста Романа Смирнова, в регионах России предусмотрено свое избирательное законодательство и объединять его с федеральным не очень уместно, что предлагали коммунисты. «Несмотря на то что закон многие называют латаным-перелатаным кафтаном, пока глобальной потребности его менять не возникло, поскольку проблем у лиц, принимающих решения, в последнее время хватает», – говорит Смирнов. Эксперт предположил, что законопроект КПРФ – «долгоиграющий» продукт, который будет продвигаться до дня голосования». «Но, зная статистику Госдумы, шансы, что он будет принят или хотя бы дойдет до первого чтения, невелики», – считает Смирнов.