Владимир Путин встретился с главой Чечни

По словам главы региона, в 2022 г. Чечня заняла «ведущие места, позиции в различных сферах», например, первое место по числу «успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и региональному проекту «Чистая вода». «Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды и социальной догазификации, нацпроекту «Образование» и в рейтинге «Экология».