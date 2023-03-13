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Владимир Путин встретился с главой Чечни

Рамзан Кадыров рассказал президенту о достижениях республики в самых разных областях
Елена Мухаметшина
kremlin.ru

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На вопрос президента, как дела в республике, Кадыров заявил, что в республике «всё очень неплохо»: «Это благодаря вам». Потом Кадыров попросил у Путина разрешения «чуть похвастаться». 

По словам главы региона, в 2022 г. Чечня заняла «ведущие места, позиции в различных сферах», например, первое место по числу «успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и региональному проекту «Чистая вода». «Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды и социальной догазификации, нацпроекту «Образование» и в рейтинге «Экология».

Регион перевыполнил показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2,5 раза», – сказал Кадыров. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд руб., сказал Кадыров. Он отметил, что в республике запущены четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка «Казбек», начали строить новый терминал аэропорта в Грозном.

Безработица в республике сейчас менее 8%, сказал Кадыров. По его словам, она сильно выросла в пандемию, но сейчас сократилась.

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Также Кадыров назвал Чечню лидером по ревакцинации от коронавируса, вакцинации от гриппа и диспансеризации. «Республика снова заняла первые места в рейтинге по отсутствию вредных привычек и росту демографии», – заявил Кадыров. Он добавил, что Грозный занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и первое место в рейтинге «Индекс и качество городской среды». 

Он заявил, что в зоне спецоперации служат «бойцы Чеченской Республики», «а жители региона полностью поддерживают проведение специальной военной операции и считают необходимым достижение ее целей и задач». Путин сказал Кадырову передать «им самые наилучшие слова»: «Спасибо им большое».

До этого Путин встречался с Кадыровым 25 ноября 2022 г., сообщал сайт Кремля, но подробностей беседы не приводил. Путин почти еженедельно общается (очно или в режиме видео-конференц-связи) с кем-то из глав российских регионов.

Кроме того, как писали «Ведомости», президент в этом году начал серию встреч с губернаторами, которым предстоит осенью переизбираться на новый срок. К примеру, глава государства уже пообщался с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Новости СМИ2
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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