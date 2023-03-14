В ЛНР 14 марта рассмотрят закон об административно-территориальном делении региона

Ранее на территории ДНР и ЛНР не действовало местное самоуправление. При этом, как отмечает политолог Алексей Макаркин, жители новых территорий в условиях военного положения мало обращают внимания на разделение функций между государственной властью и местным самоуправлением. «Главное – кто отвечает за пенсии, пособия, больницы, школы, восстановление разрушенных зданий. То есть [людям важен] набор абсолютно конкретных вещей. Когда речь идет об экстраординарных ситуациях, люди не очень любят говорить о возвышенных теориях и материях», – сказал он «Ведомостям».