В ЛНР 14 марта рассмотрят закон об административно-территориальном делении региона

В ЛНР 14 марта рассмотрят закон об административно-территориальном делении регионаОн в целом сохраняет схему, которая действовала прежде
Народный совет Луганской народной республики 14 марта планирует рассмотреть законопроект о новом административно-территориальном делении региона, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к региональному парламенту. Его председатель Денис Мирошниченко ушел от прямого ответа на вопрос «Ведомостей» о планах рассмотрения проекта закона, предложив дождаться 14 марта.
По словам одного из источников «Ведомостей», проект регионального закона разработали в рамках интеграции ЛНР в российское законодательство. Элементом территориальной организации России, дополняющим ее федеративное устройство, является внутреннее административно-территориальное устройство регионов, напомнил он, именно поэтому принятие такого закона – необходимый шаг.
В ЛНР административно-территориальное устройство будет формироваться на актуальных сейчас принципах, говорит собеседник «Ведомостей», – это территориальное единство региона, соответствие сложившейся системе расселения, учет мнения граждан, уровня интеграции территорий, их производственных, экономических, социальных и культурных связей и др.
Внутреннее устройство территории менялось неоднократно. В состав Луганской области до начала конфликта весной 2014 г. входило 14 городов областного подчинения, а также 18 районов (Антрацитовский, Беловодский, Белокуракинский, Краснодонский, Кременской, Лутугинский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Перевальский, Сватовский, Свердловский, Славяносербский, Станично-Луганский, Старобельский, Троицкий и Попаснянский). После начала спецоперации руководитель региона Леонид Пасечник издал указ, по которому административно-территориальное деление ЛНР соответствует устройству бывшей Луганской области по состоянию на 18 мая 2014 г.
По словам источника «Ведомостей», предполагается, что в целом устройство региона будет сохранено. 14 поселений будут отнесены к городам республиканского значения (в них должны проживать более 20 000 человек): Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Краснодон, Красный Луч, Лисичанск, Луганск, Первомайск, Ровеньки, Рубежное, Свердловск, Северодонецк, Стаханов. Будет создано и 17 районов – все те же, что существовали прежде, кроме Попаснянского, отмечает он.
В ходе боев за освобождение ЛНР город Попасная был практически полностью разрушен. По предварительным данным, которые озвучил Пасечник летом 2022 г., Попасную решили не восстанавливать. Город намерены включить в состав города республиканского значения Первомайска.
Право изменения административно-территориального устройства закреплено за народным советом ЛНР. При этом муниципалитеты должны будут учитывать мнения граждан по изменению административно-территориального устройства путем референдума или схода граждан (порядок будет установлен местными актами в соответствии с федеральными законами).
В Запорожской области уже было принято аналогичное решение – указ об административно-территориальном делении (парламента в этом субъекте Федерации не существует) 3 марта подписал врио главы региона Евгений Балицкий. В ДНР и Херсонской области такие решения пока не приняты, но, согласно федеральным конституционным законам об их вхождении в состав РФ, регионы должны это сделать в ближайшие недели – до апреля.
Ранее на территории ДНР и ЛНР не действовало местное самоуправление. При этом, как отмечает политолог Алексей Макаркин, жители новых территорий в условиях военного положения мало обращают внимания на разделение функций между государственной властью и местным самоуправлением. «Главное – кто отвечает за пенсии, пособия, больницы, школы, восстановление разрушенных зданий. То есть [людям важен] набор абсолютно конкретных вещей. Когда речь идет об экстраординарных ситуациях, люди не очень любят говорить о возвышенных теориях и материях», – сказал он «Ведомостям».
В подготовке статьи участвовал Александр Тихонов