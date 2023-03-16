Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

Согласно ст. 114 Конституции правительство ежегодно представляет в Госдуме отчет о своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленными депутатами. Это будет четвертый отчет в Госдуме, который будет представлять Мишустин после своего назначения в январе 2020 г. на пост председателя правительства. И это предпоследний отчет правительства в нынешнем составе. После президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г., и инаугурации президента, которая проходит в мае, состав правительства будет скорректирован.