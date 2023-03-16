Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 мартаВ четверг Михаил Мишустин завершает встречи с думскими фракциями
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания в закрытом режиме сказал, что отчет правительства в нижней палате будет 23 марта. Об этом «Ведомостям» сказал один из депутатов. Эту же дату назвал депутат Денис Парфенов в своем Telegram-канале. По словам собеседника «Ведомостей», в ходе отчета планируется видео-конференц-связь со всеми законодательными собраниями регионов.
«На протяжении этой и предыдущей недель в рамках комитетов у нас проводилась большая работа по подготовке к отчету правительства. В течение текущей недели у нас проходили встречи фракций с председателем правительства. Сегодня – завершающая встреча у фракции «Новые люди», – сказал Володин на пленарном заседании (цитата пресс-службы Госдумы).
В четверг в Госдуме проходит отчет Счетной палаты за 2022 г., который представляет исполняющая обязанности председателя ведомства Галина Изотова. Володин сказал, что в итоге завершается подготовительная работа к отчету правительства. По его словам, он обсуждал дату отчета с премьер-министром «буквально перед началом пленарного заседания».
«И, если вы поддержите, предлагается назначить отчет правительства на 23 марта. Мы целый день посвятим отчету правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом», – сказал Володин.
Первыми 13 марта с премьер-министром Михаилом Мишустиным встречались фракции «Единая Россия» и ЛДПР, 15 марта – КПРФ и «Справедливая Россия». А в четверг с Мишустиным встречаются представители фракции «Новые люди».
В ходе подготовке отчета правительства комитеты Госдумы встречались с членами правительства. Были проведены встречи с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, культуры Ольгой Любимовой, просвещения Сергеем Кравцовым, здравоохранения Михаилом Мурашко, экологии Александром Козловым, экономического развития Максимом Решетниковым, главой МЧС Александром Куренковым, министром строительства Иреком Файзуллиным, транспорта Виталием Савельевым, науки Валерием Фальковым, вице-премьером – министром промышленности Денисом Мантуровым.
Согласно ст. 114 Конституции правительство ежегодно представляет в Госдуме отчет о своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленными депутатами. Это будет четвертый отчет в Госдуме, который будет представлять Мишустин после своего назначения в январе 2020 г. на пост председателя правительства. И это предпоследний отчет правительства в нынешнем составе. После президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 г., и инаугурации президента, которая проходит в мае, состав правительства будет скорректирован.