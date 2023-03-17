Депутат «Новых людей» Максим Гулин может получить должность в «Движении первых»

При этом два собеседника «Ведомостей» говорят, что в Госдуму хотел перейти депутат «Новых людей» в Красноярском законодательном собрании, скандально известный пиарщик Денис Терехов. Он признался 8 марта в своем Telegram-канале, что «совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна»: «В ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул».