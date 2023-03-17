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Депутат «Новых людей» Максим Гулин может получить должность в «Движении первых»

Денис Терехов претендует на мандат депутата Госдумы, но вряд ли его получит
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Решение о том, кому передавать мандат Гулина, центральный совет «Новых людей» примет на следующей неделе / РИА Новости

Сложивший мандат депутата Госдумы от партии «Новые люди» Максим Гулин переходит на работу в движение детей и молодежи «Движение первых». Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника в Госдуме и собеседник, близкий к администрации президента.

Двое собеседников «Ведомостей» говорят, что Гулин станет заместителем руководителя движения, а один – что советником руководителя движения Григория Гурова. Еще два источника место его будущей работы не уточняют.

В самой партии переход Гулина в «Движение первых», правда, пока не подтверждают.

Решение о том, кому передавать мандат Гулина, центральный совет «Новых людей» примет на следующей неделе, сказал «Ведомостям» руководитель партии Алексей Нечаев. По его словам, мандат будут передавать кандидату из той же региональной группы, от которой избирался Гулин. Наиболее вероятным кандидатом Нечаев назвал Анну Скрозникову, которая «больше всего работала» на партию после выборов. Она занимала в региональной группе четвертое место.

При этом два собеседника «Ведомостей» говорят, что в Госдуму хотел перейти депутат «Новых людей» в Красноярском законодательном собрании, скандально известный пиарщик Денис Терехов. Он признался 8 марта в своем Telegram-канале, что «совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна»: «В ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул».

В 2021 г. Терехов шел на выборы в Госдуму от «Новых людей» в региональной группе по Красноярскому краю. «Но в партии мандат все же передадут Скрозниковой», – говорит один из собеседников «Ведомостей».

В четверг, 16 марта, Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Гулина. Документ во вторник, 14 марта, внесла на рассмотрение Думы комиссия по мандатным вопросам. В его заявлении о сложении депутатских полномочий говорилось, что он переходит на другую работу.

В пресс-службе фракции «Новые люди» говорили, что Гулин планирует реализовать в исполнительной власти наработанные в Госдуме инициативы.

По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия в случае сложения полномочий депутата Госдумы обязана предложить Центризбиркому кандидата из той же региональной группы, от которой избирался депутат. Но если все претенденты откажутся, то она может передать мандат человеку, который баллотировался от другого региона. У партии есть 14 дней с момента досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, чтобы предложить ЦИК кандидата для замещения освободившегося мандата.

В июле 2022 г. Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи – аналога пионерии. Президент же возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

В декабре 2022 г. прошел съезд движения, на котором было выбрано его название «Движение первых». За несколько дней до съезда на пост руководителя движения Путин назначил замминистра науки Григория Гурова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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