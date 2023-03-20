Африканские парламентарии встретятся в Москве

В Москве под эгидой Госдумы 19 марта открылась двухдневная межпарламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире», в которой приняли участие представители более 40 делегаций от парламентов африканских государств. Всего в Москву съехалось 200 африканских парламентариев различного ранга.