Африканские парламентарии встретятся в Москве

Африканские парламентарии встретятся в МосквеСреди тем, которые будут обсуждаться на конференции, – «неоколониализм Запада» и противодействие ему
В Москве под эгидой Госдумы 19 марта открылась двухдневная межпарламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире», в которой приняли участие представители более 40 делегаций от парламентов африканских государств. Всего в Москву съехалось 200 африканских парламентариев различного ранга.
Межпарламентская конференция предваряет второй экономический и гуманитарный саммит Россия – Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля 2023 г. Первый такой саммит прошел в 2019 г.
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