Газета
Политика

Владимир Путин примет участие в Совете законодателей

Мероприятие пройдет 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге
Елена Мухаметшина Максим Иванов
27 апреля, когда Владимир Путин будет встречаться с российскими законодателями, знаменательно не только как День российского парламентаризма, но именно этим оно запомнится большинству участников мероприятия в Таврическом дворце / Андрей Гордеев / Ведомости

В День российского парламентаризма, 27 апреля, депутаты и сенаторы соберутся в Таврическом дворце на Совет законодателей. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из них, предполагается, что президент Владимир Путин лично примет участие в мероприятии в Таврическом дворце.

Хотя общение с законодателями и носит во многом «ритуальный характер», на нем могут подвести итоги работы последнего года – к примеру, по обеспечению борьбы с санкциями и внешней угрозой, говорит собеседник «Ведомостей». Последнее общение президента и представителей палат Федерального собрания проходило во время послания Владимира Путина 21 февраля, но оно не предусматривало возможности отчета депутатов и сенаторов перед главой государства, указывает источник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, примет ли участие Владимир Путин в Совете законодателей. В 2022 г. заседание Совета законодателей посещал президент, оно также проходило 27 апреля. В плане работы Совета законодателей говорится, что в ходе заседания будут обсуждать две темы – «единство образовательного пространства» и «биологическую безопасность».

Ранее по теме: Как прошла встреча Владимира Путина с советом законодателей в 2022 году

Совет законодателей является совещательным и консультативным органом при Федеральном собрании. Возглавляют его председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме спикеров двух палат в него входят вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, председатели комитетов, спикеры заксобраний и т. д. В полном составе Совет законодателей собирается редко.

Но в Совете законодателей также есть президиум, который проводится несколько раз в год и на котором даются рекомендации по отдельным актуальным темам, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Например, в декабре прошлого года президиум Совета законодателей предлагал Минобороны и Росгвардии рассмотреть вопрос о компенсации гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, либо добровольцам затрат на приобретенное ими снаряжение за свой счет».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных