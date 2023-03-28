Владимир Путин примет участие в Совете законодателей

Но в Совете законодателей также есть президиум, который проводится несколько раз в год и на котором даются рекомендации по отдельным актуальным темам, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Например, в декабре прошлого года президиум Совета законодателей предлагал Минобороны и Росгвардии рассмотреть вопрос о компенсации гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, либо добровольцам затрат на приобретенное ими снаряжение за свой счет».