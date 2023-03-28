Владимир Путин примет участие в Совете законодателей

Владимир Путин примет участие в Совете законодателейМероприятие пройдет 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге
В День российского парламентаризма, 27 апреля, депутаты и сенаторы соберутся в Таврическом дворце на Совет законодателей. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из них, предполагается, что президент Владимир Путин лично примет участие в мероприятии в Таврическом дворце.
Хотя общение с законодателями и носит во многом «ритуальный характер», на нем могут подвести итоги работы последнего года – к примеру, по обеспечению борьбы с санкциями и внешней угрозой, говорит собеседник «Ведомостей». Последнее общение президента и представителей палат Федерального собрания проходило во время послания Владимира Путина 21 февраля, но оно не предусматривало возможности отчета депутатов и сенаторов перед главой государства, указывает источник.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, примет ли участие Владимир Путин в Совете законодателей. В 2022 г. заседание Совета законодателей посещал президент, оно также проходило 27 апреля. В плане работы Совета законодателей говорится, что в ходе заседания будут обсуждать две темы – «единство образовательного пространства» и «биологическую безопасность».
Совет законодателей является совещательным и консультативным органом при Федеральном собрании. Возглавляют его председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме спикеров двух палат в него входят вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, председатели комитетов, спикеры заксобраний и т. д. В полном составе Совет законодателей собирается редко.
Но в Совете законодателей также есть президиум, который проводится несколько раз в год и на котором даются рекомендации по отдельным актуальным темам, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «Например, в декабре прошлого года президиум Совета законодателей предлагал Минобороны и Росгвардии рассмотреть вопрос о компенсации гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, либо добровольцам затрат на приобретенное ими снаряжение за свой счет».