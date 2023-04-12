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США провели крупнейшие за 30 лет учения с Филиппинами

Это ответ на отработку флотом и авиацией Китая «блокады» Тайваня
Глеб Мишутин Владимир Кулагин
TED ALJIBE / AFP

Крупнейшие за 30 лет совместные учения Филиппин и США Balikatan стартовали 11 апреля. Они воспринимаются как ответ на прошедшие 8–10 апреля масштабные маневры флота и авиации Китая в водах вокруг Тайваня. О беспрецедентном размахе американо-филиппинских учений – количество задействованных военнослужащих составляет 17 600 – заявила на церемонии открытия временная поверенная в делах посольства США на Филиппинах Хизер Вариава. «Это свидетельствует о росте нашего альянса и о том, как он продолжает развиваться для достижения наших общих целей», – подчеркнула она (цитата по Associated Press). По словам Вариавы, о важности американо-филиппинских отношений, помимо учений, свидетельствуют еще и контакты официальных лиц – встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и руководителя Пентагона Ллойда Остина с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министром национальной обороны страны Карлито Гальвесом-младшим.

Совместные учения пройдут в условиях конфронтации США и Китая в Южно-Китайском море. Свою позицию по действиям Вашингтона в регионе Пекин высказал еще 4 апреля. Тогда, выступая на брифинге, представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что наращивание военного присутствия США в Южно-Китайском морем «принесет лишь больше трений и меньше мира и стабильности в регион».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных