США провели крупнейшие за 30 лет учения с Филиппинами

Крупнейшие за 30 лет совместные учения Филиппин и США Balikatan стартовали 11 апреля. Они воспринимаются как ответ на прошедшие 8–10 апреля масштабные маневры флота и авиации Китая в водах вокруг Тайваня. О беспрецедентном размахе американо-филиппинских учений – количество задействованных военнослужащих составляет 17 600 – заявила на церемонии открытия временная поверенная в делах посольства США на Филиппинах Хизер Вариава. «Это свидетельствует о росте нашего альянса и о том, как он продолжает развиваться для достижения наших общих целей», – подчеркнула она (цитата по Associated Press). По словам Вариавы, о важности американо-филиппинских отношений, помимо учений, свидетельствуют еще и контакты официальных лиц – встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и руководителя Пентагона Ллойда Остина с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министром национальной обороны страны Карлито Гальвесом-младшим.