Госдума приняла закон о запрете ароматизированных вейпов

Госдума приняла закон о запрете ароматизированных вейповПроизводители такой продукции считают, что потребительские привычки курильщиков изменятся
11 апреля депутаты Госдумы единогласно приняли в трех чтениях закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Изначально депутаты хотели запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками. Но в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства РФ есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна.
Торговцы должны будут специальным образом переоборудовать точки продаж. Запрещена «открытая выкладка» и демонстрация вейпов и электронных сигарет в магазинах, а также показ рекламы детям. Предполагается, что закон вступит в силу практически сразу – через 10 дней после его официального опубликования после того, как его подпишет президент. А поправка, устанавливающая минимальную цену на никотинсодержащую продукцию, – с 1 сентября 2023 г.