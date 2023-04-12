Госдума приняла закон о запрете ароматизированных вейпов

11 апреля депутаты Госдумы единогласно приняли в трех чтениях закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Изначально депутаты хотели запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками. Но в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства РФ есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна.