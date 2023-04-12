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Госдума приняла закон о запрете ароматизированных вейпов

Производители такой продукции считают, что потребительские привычки курильщиков изменятся
Анна Киселева Маргарита Соболь
Freepik

11 апреля депутаты Госдумы единогласно приняли в трех чтениях закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Изначально депутаты хотели запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками. Но в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства РФ есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна.

Торговцы должны будут специальным образом переоборудовать точки продаж. Запрещена «открытая выкладка» и демонстрация вейпов и электронных сигарет в магазинах, а также показ рекламы детям. Предполагается, что закон вступит в силу практически сразу – через 10 дней после его официального опубликования после того, как его подпишет президент. А поправка, устанавливающая минимальную цену на никотинсодержащую продукцию, – с 1 сентября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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