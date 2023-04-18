Для поддержки армии и людей в зоне спецоперации создан фонд «Наша правда»

Необходимость в подобном фонде назрела, говорит источник в партии: «Раньше для того, чтобы закрывать те или иные потребности в зоне боевых действий, мы были вынуждены искать отдельного спонсора под каждую конкретную задачу. В результате не могли подолгу закрыть бесконечное количество вопросов, они подвисали по несколько месяцев». Теперь, поясняет единоросс, появилась возможность закрывать потребности на средства разведки, транспорта, тепловизоры и т. д. – все то, что регулярно возит в зону операции партийное руководство.