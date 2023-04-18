Для поддержки армии и людей в зоне спецоперации создан фонд «Наша правда»Он заключил соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве в сфере гуманитарных проектов
Фонд «Наша правда», учрежденный фондами ДАР и «Градислава», заключил соглашение с «Единой Россией» (ЕР) о сотрудничестве для реализации гуманитарных проектов в зоне проведения специальной военной операции, говорится в сообщении пресс-службы партии. Подписание прошло 18 апреля в центральном исполкоме (ЦИК). «Совместная деятельность партии и фонда предполагает поддержку волонтеров «Единой России», помощь военнослужащим – участникам спецоперации, а также сбор гуманитарной помощи, закупку оборудования и медикаментов, доставку этих грузов на передовую и жителям новых регионов», – говорится в сообщении.
Со стороны ЕР соглашение подписал глава ЦИК Александр Сидякин, со стороны фонда – член наблюдательного совета «Нашей правды», генеральный директор «Градиславы» Иван Карабинский. Новый фонд уже поучаствовал в отправке партии спецтехники в зону спецоперации. 15 апреля секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации (СФ) Андрей Турчак передал ее бойцам на передовую, сообщал сайт «Единой России». Отмечается, что фонд «Наша правда» в сотрудничестве с учредителями и при поддержке ЕР реализует гуманитарные проекты, направленные на поддержку подразделений армии РФ и населения в зоне проведения спецоперации.
Создание крупного фонда позволит аккумулировать средства, которые будут направлены на любые нужды, связанные со спецоперацией, без лишних бюрократических проволочек, пояснил «Ведомостям» Сидякин: будь то закупки оборудования или техники. Учредителя фонда и источники средств он раскрывать «Ведомостям» не стал.
Фонд «Наша правда» был зарегистрирован 21 марта, следует из базы СПАРК. Его офис располагается в доме № 25 в Москве на Котельнической набережной, генеральным директором фонда является Александр Бровченко. Его полный тезка был заместителем начальника штаба Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ по связи и радиотехническому обеспечению, следует из информации на сайте военного ведомства. Учредителем «Градиславы» числился Леонид Рубцов, учредителем фонда ДАР является ООО «Левит» главы «Новатэка» Леонида Михельсона.
Необходимость в подобном фонде назрела, говорит источник в партии: «Раньше для того, чтобы закрывать те или иные потребности в зоне боевых действий, мы были вынуждены искать отдельного спонсора под каждую конкретную задачу. В результате не могли подолгу закрыть бесконечное количество вопросов, они подвисали по несколько месяцев». Теперь, поясняет единоросс, появилась возможность закрывать потребности на средства разведки, транспорта, тепловизоры и т. д. – все то, что регулярно возит в зону операции партийное руководство.
В основном Минобороны оперативно работает и помогает по части закупок оборудования, говорит источник, но «у них есть приоритетные задачи», связанные с обеспечением вооружением и т. д. «А мы с помощью фонда можем помогать ведомству», – добавляет он.