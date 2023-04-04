Всеми задачами в области поддержки ветеранов Донбасса займется единый фонд

Создание фонда поддержки участников спецоперации позволит помогать им не только морально, но и материально, отмечает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Люди, которые выполняют задачи в интересах государства, и их семьи «не должны быть оставлены за бортом истории», заявил он «Ведомостям». «Мы должны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Если нет образования – надо, чтобы они получали образование. Если не трудоустроены – надо трудоустроить. Если были ранены – необходимо лечение, протезирование, чтобы восстановили свое здоровье. А для тех, кто погиб, должен быть проведен комплекс мероприятий по увековечению их памяти, по поддержке членов их семей. Это большая работа», – сказал Красов. По его мнению, фонд будет выполнять в том числе и координирующую роль, чтобы «через одно-два рукопожатия» доносить до президента проблемные вопросы. По словам Красова, Кириенко «как никто» сможет проконтролировать выполнение всех возложенных [на фонд] обязанностей.