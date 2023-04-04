Всеми задачами в области поддержки ветеранов Донбасса займется единый фонд

Всеми задачами в области поддержки ветеранов Донбасса займется единый фондКурировать организацию будет Сергей Кириенко, а руководить структурой – Анна Цивилева
Президент подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фонд займется оказанием помощи участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г., а также членам их семей. Новую организацию в качестве председателя фонда возглавит супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева. Главой набсовета будет Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента, курирующий в Кремле внутреннюю политику, а также работающий с новыми территориями.
Задачи фонда
Впервые с предложением создать фонд 21 декабря 2022 г. на коллегии Минобороны с участием Путина выступил Сергей Шойгу. Поддержку инициатива получила несколько позже. 21 февраля в послании Федеральному собранию президент отметил, что структуры новой организации должны заработать во всех регионах уже в этом году. По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации президента, задачи новой организации масштабные – она должна заняться созданием реестра ветеранов, воссозданием инфраструктуры для них. Этому направлению в ближайшее время будет уделяться повышенное внимание, говорит собеседник.
Фонд, согласно указу, нужен «для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность» участников боевых действий, «иных лиц и членов их семей». Устав фонда в течение месяца будет утвержден правительством в соответствии с целями, перечисленными в указе. Среди них обеспечение комплексного сопровождения адресатов поддержки, включая социальную адаптацию, помощь в обучении, переобучении и повышении квалификации, содействие в трудоустройстве. Именно этот фонд займется оказанием психологической помощи, содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов участников боевых действий.
Кроме того, именно на «Защитниках Отечества» будет завязан контроль за обеспечением ветеранов боевых действий лекарствами и медизделиями (в том числе не зарегистрированными в России), техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, например высокофункциональными протезами. Фонд также будет помогать в получении услуг по медицинской реабилитации, паллиативной помощи, санаторно-курортному лечению, надомному уходу, а также помогать адаптировать жилые помещения людей с инвалидностью под их индивидуальные потребности.
Семьи и ветераны получат «персональных сопровождающих». Этим займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Минтруд в течение месяца должен определить требования к таким координаторам, а также правила их работы. Помимо прочего фонду поручена работа по повышению престижа ветеранов. Например, предлагается привлекать ветеранов и участников боевых действий к «проектам по патриотическому воспитанию», по «защите исторической правды и сохранению исторической памяти», по «сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей».
Зачем он нужен
Семьям участников боевых действий необходима различная поддержка – начиная от помощи в реабилитации, абилитации, приобретении необходимых технических средств реабилитации – до помощи в трудоустройстве в особых ситуациях, подчеркивает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Многие льготы уже предусмотрены действующим законодательством как на федеральном, так и на региональном уровне, но сейчас речь идет о том, чтобы они были доступны на всей территории России, отметила она.
Создание фонда поддержки участников спецоперации позволит помогать им не только морально, но и материально, отмечает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Люди, которые выполняют задачи в интересах государства, и их семьи «не должны быть оставлены за бортом истории», заявил он «Ведомостям». «Мы должны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Если нет образования – надо, чтобы они получали образование. Если не трудоустроены – надо трудоустроить. Если были ранены – необходимо лечение, протезирование, чтобы восстановили свое здоровье. А для тех, кто погиб, должен быть проведен комплекс мероприятий по увековечению их памяти, по поддержке членов их семей. Это большая работа», – сказал Красов. По его мнению, фонд будет выполнять в том числе и координирующую роль, чтобы «через одно-два рукопожатия» доносить до президента проблемные вопросы. По словам Красова, Кириенко «как никто» сможет проконтролировать выполнение всех возложенных [на фонд] обязанностей.
Руководитель общественного движения «Право на уход» Светлана Штаркова оценила инициативу по созданию фонда как важную и необходимую, но отметила, что создается дисбаланс между получением помощи военными инвалидами и не военными. «Исходя из указа, фонд будет существовать в формате надстройки над системой помощи инвалидам», – сказала она.
Руководство фонда
Фонд возглавит супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. По образованию она медик, окончила Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-психиатр». Свою карьеру она начинала именно как врач-психиатр в психиатрической больнице «Богородское» (Ивановская область). Затем Цивилева окончила Российский университет дружбы народов по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и Государственный университет управления (2005, Москва) по специальности «менеджмент организации». В 2021 г. Цивилева проходила обучение в РАНХиГС, получила степень магистра делового администрирования.
В 2016–2018 гг. Цивилева была гендиректором – председателем совета директоров швейцарской компании Kolmar Sales and Logistics. С марта 2018 г. – председателем совета директоров угольной компании «Колмар груп». Тогда же она возглавила кемеровский Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Годом позже стала членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Как утверждает источник «Ведомостей», близкий к правительству Кемеровской области, Цивилева занималась похожей деятельностью в совете. «Задачи в целом схожие, поэтому можно говорить, что у человека подходящий опыт, кроме того, хорошие связи на высшем уровне в Москве», – говорит собеседник. «Ведомости» направили запрос в правительство Кемеровской области.
Как председателю фонда, Цивилевой будет подчиняться аппарат из 130 человек. Кириенко, как главу набсовета, будет замещать вице-премьер по социалке Татьяна Голикова. Всего в наблюдательный совет вошли более 30 человек, в том числе глава Минтруда Антон Котяков, министр спорта Олег Матыцин, глава Минздрава Михаил Мурашко. В совет вошли не только чиновники – там значатся, в частности, заместитель командира батальона объединения Южного военного округа Артем Жога, отец погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, и военкор Евгений Поддубный.
Председателем попечительского совета стал Котяков, его заместителем – руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. В попечительский совет вошли девять человек, в том числе первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.
Фонд как опора
Через фонд государство будет работать с целевой аудиторией власти, считает политолог Александр Немцев. «Помимо большого числа военных есть их родственники, друзья. Группа сочувствующих спецоперации и ее участникам – это несколько десятков миллионов человек. Все эти люди должны понимать, что государство их не бросит», – объясняет эксперт. «Позитивный фон – это задачи внутренней политики. Кириенко курирует огромное количество институтов развития и социальных институтов», – отмечает Немцев.
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов согласился, что тема поддержки ветеранов и их семей будет подниматься в ходе грядущей кампании. «Уверен, что тема поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей будет подниматься не раз», – добавил он.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает, что выборами жизнь не заканчивается. «Такие ветераны боевых действий могут быть опорой власти в повседневной жизни: они должны заниматься патриотическим воспитанием молодежи, к примеру. Власть их поддерживает, показывает, что о них не забудут», – говорит эксперт. В начале 1990-х гг. власть опасалась, что участники афганской войны будут поддерживать оппозицию – коммунистов или вице-президента Александра Руцкого, напомнил эксперт. Сейчас же их воспринимают как сторонников и «защитников», ветеранов будут поддерживать в том числе с помощью созданного фонда, заключил он.
В подготовке статьи участвовали Егор Губернаторов, Анастасия Майер и Евгения Дубровина