Депутатов Госдумы от КПРФ отчитали за невнятную позицию по закону о цифровом воинском учете

Депутатов Госдумы от КПРФ отчитали за невнятную позицию по закону о цифровом воинском учетеПретензии к ним высказал координатор партийной фракции Николай Коломейцев
Депутатов КПРФ, которые не проголосовали за законопроект о новом реестре воинского учета, утром 18 апреля на заседании фракции отчитали координатор фракции Николай Коломейцев и руководитель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Госдуме.
Коломейцев сослался на позицию лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По словам одного из собеседников «Ведомостей», депутатам сказали, что они нарушили решение о консолидированном голосовании по законопроекту.
Коломейцев на заседании фракции пояснил, что он выслушал выговор от руководителя фракции Зюганова. «Я прошу, если есть консолидированное голосование – мы всегда отличались консолидированным голосованием… Он очень возмущался по поводу голосования секретарей ЦК. Если руководитель фракции [Зюганов] пришел в начале заседания и сказал независимо ни от чего голосовать так, то надо голосовать так», – сказал Коломейцев депутатам (его слова пересказал один из источников «Ведомостей»).
Также координатор думских коммунистов обратился к председателям комитетов от КПРФ, а также к их замам: «Мы вас делегировали в комитеты для того, чтобы вы там работали и нам предварительно давали свою информацию». На вопрос «Ведомостей», будут ли санкции по отношению к депутатам, которые не поддержали закон, Коломейцев сказал: «Это же не я определяю санкции, это Геннадий Андреевич Зюганов [определяет]». После этого координатор фракции положил трубку, отметив, что идет пленарное заседание.
Это внутренний вопрос фракции, сказал «Ведомостям» руководитель пресс-службы КПРФ депутат Александр Ющенко: «Если фракция принимает решение голосовать «за» или «против», то фракция голосует «за» или «против». Это вопрос дисциплины, и неважно, по какой теме, – будь-то о системе воинского учета, будь-то о средствах массовой информации». Формирование дисциплины происходит именно на фракции, поэтому, по его словам, «постановка вопроса неверная» в том плане, что «никто ничем не был недоволен».
В 2018 г. в первом чтении за этот законопроект депутаты КПРФ не голосовали, напоминает один из собеседников «Ведомостей» в Госдуме. На этот раз, по его словам, планировалось поступить точно так же. Это было обозначено и во фракционных документах, говорит источник.
Но уже после обсуждения повестки на заседании руководство фракции решило, что стоит все же поддержать законопроект: «Это выяснилось в зале, и не все среагировали».
Во втором чтении 11 апреля за законопроект проголосовал 391 депутат. Не голосовали за законопроект 59 человек. У КПРФ за законопроект проголосовали 43 депутата, 14 депутатов фракции не проголосовали.
В «Единой России» «за» проголосовали 294 депутата, 30 человек не голосовали, в «Справедливой России» – 21 были «за», а семеро не голосовали, в ЛДПР – 20 «за», двое не голосовали, в «Новых людях» – 13 «за», двое не голосовали.
В третьем чтении за закон проголосовали 394 депутата, воздержался один депутат, не голосовали 55 человек. У КПРФ в третьем чтении не проголосовали 12 человек, «за» проголосовали 45 человек.
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) написала 11 апреля в своем Telegram-канале, что в начале пленарного заседания при обсуждении повестки, которое проходит в закрытом от журналистов режиме, предложила снять с рассмотрения законопроект. С такими же предложениями выступили депутаты Алексей Куринный (КПРФ) и независимый депутат Оксана Дмитриева, сказала она.
Госдума приняла законопроект о новой системе воинского учета во втором и третьем чтении 11 апреля, на следующий день его одобрил Совет Федерации. А 14 апреля закон подписал президент. Согласно закону создаются два реестра – Реестр воинского учета и Реестр повесток. Повестки на военную службу дублируются в электронном виде. Если граждане не получили повестку в руки, то она будет считаться врученной после того, как информация о ней появится в Реестре повесток. Для тех, кто получил повестки, применяются временные меры, в том числе запрет на выезд из России.
Поправки были внесены в законопроект, внесенный группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что при частичной мобилизации в 2022 г. были выявлены недочеты. Закон решает в том числе задачи «минимизации личного общения» людей и сотрудников военкоматов.