Депутатов Госдумы от КПРФ отчитали за невнятную позицию по закону о цифровом воинском учете

Также координатор думских коммунистов обратился к председателям комитетов от КПРФ, а также к их замам: «Мы вас делегировали в комитеты для того, чтобы вы там работали и нам предварительно давали свою информацию». На вопрос «Ведомостей», будут ли санкции по отношению к депутатам, которые не поддержали закон, Коломейцев сказал: «Это же не я определяю санкции, это Геннадий Андреевич Зюганов [определяет]». После этого координатор фракции положил трубку, отметив, что идет пленарное заседание.