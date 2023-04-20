В Узбекистане стартовал референдум об одобрении новой редакции конституции

В Узбекистане стартовал референдум об одобрении новой редакции конституцииПроект предусматривает обнуление срока действующего президента Шавката Мирзиёева
В Узбекистане 19 апреля стартовало досрочное голосование на референдуме по конституции Узбекистана в новой редакции. Оно продлится до 26 апреля, и после четырехдневного перерыва 30 апреля состоится сам референдум, сообщает центризбирком (ЦИК) страны. Проект новой конституции предусматривает увеличение продолжительности полномочий президента с пяти до семи лет и обнуление президентского срока нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева. Он получит в случае одобрения право избираться еще два раза после 2026 г.
В июне 2022 г. соседний Казахстан провел похожий референдум по обновлению своей конституции. Новая редакция основного закона страны ограничила влияние президента на региональные исполнительные органы власти. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев по новой редакции смог обнулить предыдущий срок президентства, длящийся с 2019 г., и с чистого листа переизбраться на новый семилетний период в конце ноября прошлого года. Но в отличие от Узбекистана президент Казахстана может избираться теперь только на один срок.
В последний раз Узбекистан менял конституцию в 2011 г. Тогда предшественник нынешнего главы государства Ислам Каримов под лозунгом «углубления демократических реформ и формирования гражданского общества» точно так же обнулил срок своего президентства. При этом продолжительность его полномочий была сокращена с семи до пяти лет.
Предложение сменить каримовскую конституцию Мирзиёев огласил в своей инаугурационной речи в ноябре 2021 г. По его словам, изменение основного закона «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой преобразований в Узбекистане». В конце июня 2022 г. депутаты нижней палаты парламента (олий мажлис) предложили черновой вариант проекта основного закона. В новой редакции количество статей основного закона увеличилось со 128 до 155, а по содержанию текст обновился на 65%.
Ранее проект нового основного закона предусматривал еще и изъятие статей относительно автономного статуса Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана. Эта инициатива вызвала волну беспорядков в столице республики Нукусе в июле 2022 г. По данным генпрокуратуры, тогда погибло 22 человека, а 243 получили ранения, включая 38 сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии по инициативе Мирзиёева статья об особом статусе Каракалпакстана была возвращена в проект новой конституции. Кроме того, документ предлагает передать депутатам функции контроля за исполнением государственного бюджета и рассмотрение отчетов Счетной палаты.
Новая конституция приведет лишь к косметическим преобразованиям политической системы Узбекистана, полагает политолог Темур Умаров. «В документе нет реального разделения властей, инструментов сдержек и противовесов, а также статьи о сменяемости власти. Все президентские полномочия сохранились. Более того, у главы государства появится даже больше рычагов давления на все ветви власти», – считает эксперт.
Другая проблема – наличие в статьях проекта конституции противоречивых и спорных выражений и формулировок, продолжает узбекский политолог Фарход Толипов. «Например, в тексте преамбулы есть отсылки к истории узбекской государственности. Эти упоминания неуместны в юридических нормах. При этом в документ не ввели положение о выборных процедурах в отношении региональных губернаторов – хакимов. В Узбекистане по сей день руководителей региональных администраций назначает президент», – заметил эксперт.
Несмотря на эти недостатки, новая конституция, по мнению Толипова, не остановит запущенный в 2016 г. президентом процесс экономических и социальных изменений в Узбекистане. «Рыночные реформы раскрепостили предпринимательский класс. Большие ожидания от нашей страны есть у иностранных инвесторов. За время президентства Мирзиёева в стране серьезно вырос средний класс, дает о себе знать технологическая революция. Поэтому как раньше управлять государством у узбекской элиты вряд ли получится», – сказал эксперт.