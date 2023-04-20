В Узбекистане стартовал референдум об одобрении новой редакции конституции

В июне 2022 г. соседний Казахстан провел похожий референдум по обновлению своей конституции. Новая редакция основного закона страны ограничила влияние президента на региональные исполнительные органы власти. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев по новой редакции смог обнулить предыдущий срок президентства, длящийся с 2019 г., и с чистого листа переизбраться на новый семилетний период в конце ноября прошлого года. Но в отличие от Узбекистана президент Казахстана может избираться теперь только на один срок.