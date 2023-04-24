МИД России осудил установку Азербайджаном КПП на дороге из Армении в Карабах

Баку, как это было видно из его предыдущих действий по обрезанию коммуникаций карабахских армян с Арменией, интересует установление полного контроля над регионом, говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, Армения де-факто продолжает тактику затягивания решения вопроса и по мирному договору, и по Карабаху. При этом в ухудшении положения на фоне блокады региона армянский премьер Никол Пашинян уже обвиняет и Россию, хотя и обращается к ней за помощью, продолжает Муханов.