МИД России осудил установку Азербайджаном КПП на дороге из Армении в Карабах

МИД России осудил установку Азербайджаном КПП на дороге из Армении в КарабахБаку наращивает давление на Ереван ради заключения договора на своих условиях
МИД России осудил 24 апреля односторонние шаги Азербайджана по установке контрольно-пропускного пункта (КПП) в зоне Лачинского коридора. Баку и Ереван призываются соблюдать условия Трехстороннего заявления ноября 2020 г., говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Накануне, 23 апреля, государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией. После окончания 44-дневной войны в 2020 г. этот маршрут находится в зоне ответственности российских миротворческих сил.
«Призываем стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям. Исходим из того, что в любом случае не должно страдать местное население и не должны создаваться никакие препятствия его жизнедеятельности», – сообщается в заявлении МИД России.
Россия «продолжает свои посреднические усилия» и контакты с Ереваном и Баку «по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны двумя годами ранее», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ситуация непростая, она требует дополнительных усилий. А главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений», – заявил он журналистам.
Ранее Азербайджан обвинял Армению в переброске военных и боеприпасов, включая мины, и других грузов военного назначения в Карабах. Установка КПП – вынужденная мера, чтобы остановить этот процесс, говорится в заявлении азербайджанского МИДа. Армения все обвинения категорически отвергает.
«Создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге и, таким образом, безопасность передвижения», – говорится в заявлении МИД Азербайджана. Новый механизм контроля азербайджанские пограничники службы будут осуществлять совместно с российскими миротворцами, утверждается в заявлении.
В свою очередь МИД Армении обвинил Азербайджан в нарушении условий перемирия, добавив, что односторонние действия Баку «направлены на срыв переговорного процесса». «Призываем Россию наконец выполнить свое обязательство по пункту шесть Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора», – сказано в заявлении.
Осудили Азербайджан и власти США. Госдепартамент подчеркнул, что КПП «подрывает усилия по установлению доверия в мирном процессе», а также призвал стороны «возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы». В тот же день МИД Франции потребовал от Баку выполнить свои международные обязательства и восстановить беспрепятственное передвижение людей и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.
С 12 декабря 2022 г. движение по Лачинскому коридору было фактически заблокировано бессрочной акцией азербайджанских активистов-экологов на участке дороги возле Шуши. По словам организаторов, цель митинга – препятствие эксплуатации Арменией природных ресурсов Карабаха. 22 февраля Международный суд ООН обязал Баку разрешить свободный проезд по этому маршруту, но азербайджанские власти проигнорировали это постановление.
Параллельно вдоль армяно-азербайджанской границы периодически происходят боестолкновения вооруженных сил двух государств. В последний раз в ходе перестрелки 23 апреля в армянском селе Сотк недалеко от Кельбаджарского района Азербайджана погиб армянский военнослужащий. До этого 11 апреля в военной стычке в районе Лачинского коридора погибли трое азербайджанских и четверо армянских военных. Во всех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Баку, как это было видно из его предыдущих действий по обрезанию коммуникаций карабахских армян с Арменией, интересует установление полного контроля над регионом, говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, Армения де-факто продолжает тактику затягивания решения вопроса и по мирному договору, и по Карабаху. При этом в ухудшении положения на фоне блокады региона армянский премьер Никол Пашинян уже обвиняет и Россию, хотя и обращается к ней за помощью, продолжает Муханов.
«Стороны за последние месяцы зафиксировали свою тактику – Азербайджан наращивает давление, что ему в целом удается, а Армения пытается на разных фронтах его снижать, обращаясь к России и другим внешним игрокам. Пашинян уже сменил риторику по сравнению с довоенными годами, соглашаясь обсуждать границу с Азербайджаном. Армения уже не может предложить ничего нового и по ряду вопросов идет на поводу у Баку», – говорит Муханов.
Азербайджан в первую очередь интересует скорейшее подписание всеобъемлющего мирного договора, что планировали сделать еще до конца прошлого года. Он подписан не был, и азербайджанская сторона с конца года усилила давление, которое дает плоды, говорит эксперт. Причину затягивания Пашиняном вопроса о договоре можно увидеть в том, что он опасается массовых антиправительственных выступлений, хотя его позиции и крепки.
«Россия, несмотря на ограниченность возможностей, пока сохраняет единственный, но весомый инструмент влияния на ситуацию – присутствие миротворцев. Это единственная сила, сдерживающая прямое силовое противоборство Еревана и Баку и форсирование “решения” вопроса Карабаха», – говорит Муханов. Если после инцидента с КПП в зоне ответственности миротворцев произойдет еще что-либо, недовольство Москвы будет возрастать. Но если переговорный процесс возобновится – проблема КПП «утонет» в более масштабных вопросах вроде границы и судьбы армянского населения региона, считает эксперт.
Установка азербайджанцами КПП в зоне ответственности России – скорее уже формальность в контексте общей стратегии «трехстороннего» давления на Армению – военного, политического и информационного, полагает директор Института Кавказа Александр Искандарян. «Баку с декабря прошлого года фактически и так блокирует и контролирует движение в районе Шуши. Сейчас этот режим проезда Азербайджан установил де-юре», – продолжает политолог.
Эта акция, по словам эксперта, направлена на завершение выдавливания армянского населения из региона. «Согласно заявлениям президента Ильхама Алиева, армяне Карабаха смогут беспрепятственно покинуть свою родину, а въехать обратно им уже будет проблематично, – сказал эксперт. – Он также объявил, что получить азербайджанские паспорта смогут лишь “не преступники”, не уточнив, кого Баку преступником не считает. Всем, кто не захочет стать обладателем азербайджанских паспортов, путь заказан».