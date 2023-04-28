Министры обороны ШОС в Индии нашли поводы для сотрудничества и критики

Министры обороны ШОС в Индии нашли поводы для сотрудничества и критикиМосква повышает готовность военных баз в Центральной Азии
Министр обороны России Сергей Шойгу 28 апреля 2023 г. выступил на совещании руководителей военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии, а также провел отдельные переговоры с китайским коллегой Ли Шанфу. Об этом сообщает «РИА Новости».
На общем заседании Шойгу обвинил США в попытках восстановить свое военное влияние в странах Центральной Азии «под предлогом помощи борьбе с терроризмом» (в ШОС из этого региона входят четыре государства – Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан).
«Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», – сказал Шойгу. При этом, по мнению Москвы, в последнее время действительно усиливается угроза для безопасности стран региона со стороны экстремистских группировок, таких как ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).
«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», – заявил Шойгу. В Таджикистане находится крупнейший российский военный объект за рубежом – 201-я военная база (в Душанбе и Бохтаре), а в Киргизии – база «Кант» в Чуйской области.
Кроме того, Шойгу заявил, что «Вашингтон и его пособники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с Россией и Китаем». Ярким примером такой политики Шойгу считает конфликт на Украине, где, с его точки зрения, реальные цели Запада – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире. По его словам, для этого был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Обратил Шойгу и особое внимание на создание США антикитайского фронта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с помощью обострения тайваньского вопроса.
На полях саммита министры обороны провели несколько знаковых встреч. Шойгу внепланово пообщался с китайским министром Ли Шанфу, который с 16 по 18 апреля побывал с визитом в России, где встречался и с президентом Владимиром Путиным. Теперь же Ли пригласил Шойгу в Китай, на что тот ответил согласием.
На встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом российский министр заверил, что все проекты в сфере ВТС между странами реализуются, а курс на углубление сотрудничества двух стран остается неизменным. Индийский визави согласился с тем, что переговоры «прошли превосходно», передает ТАСС. Он отметил, что на встрече также обсудили расширение участия российской оборонной промышленности в национальной программе «Делай в Индии».
Накануне, 27 апреля, двусторонние переговоры провели и министры Ли и Сингх. Между двумя странами сохраняется напряженность из-за неурегулированного территориального спора в Гималаях, при этом, по словам китайского министра, сейчас обстановка на условной границе спокойная. Пекин предложил укреплять взаимное доверие между вооруженными силами двух стран и активизировать диалог по урегулированию пограничного вопроса. Но индийский министр заявил, что какого-либо прогресса здесь можно будет добиться только после того, как Китай сделает шаги к деэскалации в Восточном Ладакхе на линии фактического контроля: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сохраняет недалеко от нее две дивизии.
Министр Сингх мог на общем совещании завуалированно раскритиковать и еще одну страну ШОС, с которой у Индии сложные отношения, – Пакистан. По крайней мере, японское издание Nikkei считает, что таковым намеком можно считать его призыв «решительно бороться с терроризмом во всех его формах» (ранее в Нью-Дели не раз заявляли, что Исламабад спонсирует терроризм в Кашмире).
Говоря об угрозах в Центральной Азии, Шойгу, вероятнее всего, имел в виду не страновые, а общерегиональные риски, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. К примеру, буквально в день проведения саммита министров обороны ШОС произошел инцидент на таджикско-афганской границе с погибшим пограничником, добавляет он.
У «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) весьма специфическая политика по отношению к такими исламистским группировкам, как ИГИЛ: они чувствуют себя весьма вольготно на севере Афганистана, несмотря на их сложные отношения с правящим движением. Таким образом, сейчас основные риски для дестабилизации Центральной Азии – террористические, к тому же нельзя забывать, что Вашингтон в прошлом использовал этот фактор как инструмент для своих целей, говорит Притчин. По его мнению, именно этим обусловлен объявленный Шойгу режим повышенной готовности на российских военных базах в регионе.
Индия рада председательствовать в ШОС и надеется на эффективные результаты, говорит сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Ее отношения с Китаем действительно остаются сложными, и найти выход из территориальной проблемы пока не получается. При этом эксперт отмечает парадокс, что именно переговоры на высшем уровне между сторонами в последнее время идут очень трудно, в отличие от активного диалога «на земле».
России же, по мнению эксперта, для закрепления на индийском рынке стоит глобально налаживать модель ВТС с этой страной, в которое будут входить, например, создание совместных предприятий.