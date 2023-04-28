Министры обороны ШОС в Индии нашли поводы для сотрудничества и критики

Кроме того, Шойгу заявил, что «Вашингтон и его пособники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с Россией и Китаем». Ярким примером такой политики Шойгу считает конфликт на Украине, где, с его точки зрения, реальные цели Запада – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире. По его словам, для этого был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Обратил Шойгу и особое внимание на создание США антикитайского фронта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с помощью обострения тайваньского вопроса.