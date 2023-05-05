Парламенты регионов заканчивают отчитываться о доходах депутатов в обобщенном виде

Парламенты регионов заканчивают отчитываться о доходах депутатов в обобщенном видеСамым прозрачным оказалось заксобрание Санкт-Петербурга, которое скрыло имена депутатов, но опубликовало их доходы
«Ведомости» проанализировали сайты всех 85 региональных парламентов (в четырех новых субъектах заксобрания не избраны). 62 заксобрания в каком-либо виде сообщили о том, что депутаты отчитались о доходах в обобщенном виде. Более 40 указали, сколько депутатов из работающих на постоянной основе (т. е. за зарплату) сдали декларации, а из тех, кто работает на непрофессиональной основе, подали уведомления о том, что не совершали сделок, которые необходимо декларировать.
На сайте приморского заксобрания говорится, что 21 депутат, работающий на постоянной основе, представил сведения о доходах. При этом отдельно полностью опубликованы только сведения о доходах председателя заксобрания Александра Ролика – доход 7,4 млн руб., а также квартира и гараж.
В Мурманской области 21 депутат, работающий на постоянной основе, уведомил о доходах, при этом в таблице указали среднегодовой доход депутатов – 3,8 млн руб. Один депутат совершил сделку, которую нужно декларировать. Также в таблице написали, что было три объекта недвижимости и транспорта, которые депутаты приобрели за 2022 г. Еще 11 депутатов, которые трудятся на непостоянной основе (т. е. получают зарплату не только в заксобрании), уведомили о том, что не совершали сделок, которые надо декларировать.
Подавляющее же большинство регионов выложили сообщения о том, сколько депутатов представили информацию о доходах.
Например, на сайте Мосгордумы в таблице говорится, что из 45 депутатов все 15 депутатов, которые работают на профессиональной основе, сдали декларации. Из депутатов на непостоянной основе один депутат представил сведения, которые необходимо сдавать в случае совершения сделок, подлежащих декларированию.
Еще 29 человек отчитались, что такие сделки не совершали. Именно в такой форме выложило сведения более 40 российских заксобраний.
Народное собрание Дагестана проинформировало, что из 90 депутатов о доходах отчиталось 89, один же «без объяснения причин» не представил данные.
В Крыму госсовет сообщил, что решено провести проверку соблюдения двумя депутатами госсовета запретов, установленных законами. Госсовет Татарстана сообщил, что декларации в надлежащем виде подало 98 депутатов из 99. Еще один депутат «ненадлежаще исполнил обязанность». Имена нарушителей не называются.
В нескольких регионах отдельно сообщается, что кто-то из депутатов был освобожден от подачи деклараций. Например, в Ставрополье 49 депутатов представили сведения о доходах, один был освобожден от подачи деклараций «в связи с направлением (командированием) для выполнения задач» на новых территориях. Самарская губернская дума также сообщила, что один депутат из 50 освобожден от подачи деклараций.
В калужской облдуме из 40 депутатов только трое представили декларации, потому что лишь они работают на постоянной основе, остальные 37 уведомили о том, что не совершали сделок, требующих декларирования. Схожая ситуация в Кировской области – там лишь четверо из 39 депутатов работают на постоянной основе, в Курганской – лишь двое из 34 депутатов.
Какие-то заксобрания не публиковали практически никакой информации, лишь краткие сообщения о сдаче деклараций. Например, на сайте госсовета Удмуртии написано только, что сведения о доходах депутатов за прошлый год представлены в соответствии с действующим законодательством, без нарушений. То же самое в Ленинградской, Магаданской, Тамбовской, Тульской областях и других регионах.
Некоторые облдумы, вроде парламента Челябинской области, написали, что сведения о доходах в связи с указом президента не публикуются. Часть регионов информацию о доходах депутатов даже в обобщенном виде не разместили, вроде Нижегородской, Архангельской области, Пермского края и др.
Самым открытым заксобранием по итогам декларационной кампании стал парламент Санкт-Петербурга. Там информацию о депутатах решили обезличить по-своему. Каждого парламентария обозначили цифрой, указав и сумму, которую он задекларировал: «депутат 1 – 3 936 075,82; депутат 2 – 3 899 839,23; депутат 3 – 3 027 308,28; депутат 4 – 3 979 629,82» и т. д.
В такой же форме указаны доходы их супругов, несовершеннолетних детей (5902 руб. заработал лишь несовершеннолетний ребенок депутата № 6), расходы депутатов и их супругов на недвижимое имущество, а также количество принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств.
Внимание к казусам, возникающим при публикации деклараций, как на этот раз произошло с заксобранием Санкт-Петербурга, выше, чем к факту существования деклараций, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Все же региональные депутаты часто не самые узнаваемые люди. Да и отношение к декларациям остается сдержанным – есть стереотип, что чем больше у человека доходы, тем больше способов он знает, чтобы их спрятать», – говорит эксперт.
Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ, согласно которому в период боевых действий военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, лица, «командированные для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область, не представляют сведения о доходах. Этим же указом закреплялось, что декларации в СМИ и интернете не публикуются.
В январе Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах депутатов Госдумы, сенаторов, а также региональных депутатов должна быть опубликована в обобщенном виде, без персональных данных. В этом же законе говорилось о том, что региональные и муниципальные депутаты, работающие на непостоянной основе, освобождаются от ежегодной подачи деклараций. В случае совершения же ими сделок, которые превышают доход депутата и его супруги за три года, они должны об этом сообщить. Субъекты вслед за Госдумой приняли аналогичные поправки в региональное законодательство, писали «Ведомости» 14 марта.