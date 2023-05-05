Парламенты регионов заканчивают отчитываться о доходах депутатов в обобщенном виде

В Мурманской области 21 депутат, работающий на постоянной основе, уведомил о доходах, при этом в таблице указали среднегодовой доход депутатов – 3,8 млн руб. Один депутат совершил сделку, которую нужно декларировать. Также в таблице написали, что было три объекта недвижимости и транспорта, которые депутаты приобрели за 2022 г. Еще 11 депутатов, которые трудятся на непостоянной основе (т. е. получают зарплату не только в заксобрании), уведомили о том, что не совершали сделок, которые надо декларировать.