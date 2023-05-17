Депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в социальных сетях

Депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в социальных сетяхЭто касается постов парламентариев по теме спецоперации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом с 20 апреля заседании нижней палаты поддержал предложение о том, чтобы депутаты «аккуратнее» вели себя в социальных сетях, высказываясь по теме спецоперации. Поводом для этого стало выступление координатора фракции КПРФ Николая Коломейцева. Об этом «Ведомостям» рассказали три депутата. Вопрос об этом встал 16 мая в самом начале обсуждения повестки заседания Госдумы, которое проходит в закрытом от журналистов режиме.
Коломейцев сказал, что депутатам нужно вести себя сдержаннее в социальных сетях по теме спецоперации, говорит один из источников «Ведомостей». Другой собеседник уточняет, что Коломейцев предложил депутатам прекратить «разборки в социальных сетях по вопросам спецоперации и не писать друг на друга жалобы». Спикер такое предложение Коломейцева поддержал, добавляет он.
Поводом для выступления коммуниста стала реакция на посты члена комитета по обороне Виктора Соболева (КПРФ), сказали два депутата. Он говорил о том, что за переход из военных частей в ЧВК «Вагнера» грозит до 15 лет тюрьмы. Коломейцев не ответил «Ведомостям», с чем была связана его инициатива. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.
В закрытой части заседания член фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин предложил ввести частные военные компании в правовое поле. На это предложение Володин отослал Делягина к председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову («Единая Россия»).
Володин 18 октября 2022 г. принял решение закрыть онлайн-трансляции заседаний Госдумы на сайте нижней палаты. Связано это было с обсуждением некоторых аспектов спецоперации.
Трансляция осталась только для аккредитованных в Госдуме журналистов, а по некоторым вопросам ее закрывали для всех.
Но 21 марта трансляции вернули на сайт Госдумы – правда, обсуждение повестки заседания, где депутаты высказывают разные предложения, в том числе о снятии некоторых вопросов с повестки, осталось в закрытом режиме. Например, именно в закрытом режиме Володин рассказывал депутатам об эффективности работы думских комитетов.