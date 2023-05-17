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Политика

Депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в социальных сетях

Это касается постов парламентариев по теме спецоперации
Елена Мухаметшина
Коломейцев (на фото справа) считает, что депутатам нужно вести себя сдержаннее в социальных сетях по теме спецоперации, говорит один из источников «Ведомостей» / Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом с 20 апреля заседании нижней палаты поддержал предложение о том, чтобы депутаты «аккуратнее» вели себя в социальных сетях, высказываясь по теме спецоперации. Поводом для этого стало выступление координатора фракции КПРФ Николая Коломейцева. Об этом «Ведомостям» рассказали три депутата. Вопрос об этом встал 16 мая в самом начале обсуждения повестки заседания Госдумы, которое проходит в закрытом от журналистов режиме.

Коломейцев сказал, что депутатам нужно вести себя сдержаннее в социальных сетях по теме спецоперации, говорит один из источников «Ведомостей». Другой собеседник уточняет, что Коломейцев предложил депутатам прекратить «разборки в социальных сетях по вопросам спецоперации и не писать друг на друга жалобы». Спикер такое предложение Коломейцева поддержал, добавляет он.

Поводом для выступления коммуниста стала реакция на посты члена комитета по обороне Виктора Соболева (КПРФ), сказали два депутата. Он говорил о том, что за переход из военных частей в ЧВК «Вагнера» грозит до 15 лет тюрьмы. Коломейцев не ответил «Ведомостям», с чем была связана его инициатива. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.

В закрытой части заседания член фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин предложил ввести частные военные компании в правовое поле. На это предложение Володин отослал Делягина к председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову («Единая Россия»).

Володин 18 октября 2022 г. принял решение закрыть онлайн-трансляции заседаний Госдумы на сайте нижней палаты. Связано это было с обсуждением некоторых аспектов спецоперации.

Трансляция осталась только для аккредитованных в Госдуме журналистов, а по некоторым вопросам ее закрывали для всех.

Но 21 марта трансляции вернули на сайт Госдумы – правда, обсуждение повестки заседания, где депутаты высказывают разные предложения, в том числе о снятии некоторых вопросов с повестки, осталось в закрытом режиме. Например, именно в закрытом режиме Володин рассказывал депутатам об эффективности работы думских комитетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных