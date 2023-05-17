Депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в социальных сетях

Поводом для выступления коммуниста стала реакция на посты члена комитета по обороне Виктора Соболева (КПРФ), сказали два депутата. Он говорил о том, что за переход из военных частей в ЧВК «Вагнера» грозит до 15 лет тюрьмы. Коломейцев не ответил «Ведомостям», с чем была связана его инициатива. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.