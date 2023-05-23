Правительство поддержало ужесточение наказания за передачу телефона заключенным

Правительство поддержало ужесточение наказания за передачу телефона заключеннымЗа повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, предусматривающие усиление ответственности за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи и комплектующих, обеспечивающих их работу. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 22 мая.
Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Проект еще не внесен в нижнюю палату парламента. Предлагаемые им изменения вносятся в ст. 19.12 КоАП. Согласно действующей редакции статьи, за передачу либо попытку передачи в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов питания грозит штраф от 3 000 до 5 000 руб.
Депутат предлагает уточнить, что наказание последует в том числе за передачу средств мобильной связи, и увеличить верхний предел штрафа до 50 000 руб.
Хинштейн пояснил, что этот законопроект будет внесен вместе с инициативой о введении уголовной ответственности за повторную передачу таких устройств заключенным. Депутат предложил лишать за это свободы на срок до 2 лет. Проект также не внесен пока в Госдуму. Ранее правительство поддержало и его, но указало, что необходимы соответствующие изменения в КоАПе.
«Если человека задержали в первый раз, он будет нести административную ответственность. А если в течение года он попался во второй раз, то будет нести уголовную ответственность», – пояснил Хинштейн «Ведомостям».
В своем Telegram-канале он сообщил, что «в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив» будет внесен на рассмотрение Госдумы.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом в России использование мобильных телефонов в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения, т. е. сотрудников ФСИН, адвокатов, посетителей и проч.
В 2022 г., как ранее сообщали «Ведомости», за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов, по данным ФСИН, было задержано 2600 граждан. В 2021 г. таких правонарушителей было задержано значительно меньше – лишь 1600. Но количество изъятых в СИЗО мобильных телефонов за год сократилось вдвое – с 48 000 до 24 000.
Чаще всего телефоны пытаются перебросить на охраняемую территорию через основное ограждение, объяснял представитель ФСИН, для этого правонарушители используют различные средства: квадрокоптеры, арбалеты, катапульты, самодельные пневмопушки и другие приспособления.