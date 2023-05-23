Правительство поддержало ужесточение наказания за передачу телефона заключенным

Хинштейн пояснил, что этот законопроект будет внесен вместе с инициативой о введении уголовной ответственности за повторную передачу таких устройств заключенным. Депутат предложил лишать за это свободы на срок до 2 лет. Проект также не внесен пока в Госдуму. Ранее правительство поддержало и его, но указало, что необходимы соответствующие изменения в КоАПе.