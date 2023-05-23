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Политика

Правительство поддержало ужесточение наказания за передачу телефона заключенным

За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность
Мария Макутина
Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, предусматривающие усиление ответственности за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи и комплектующих, обеспечивающих их работу. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 22 мая.

Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Проект еще не внесен в нижнюю палату парламента. Предлагаемые им изменения вносятся в ст. 19.12 КоАП. Согласно действующей редакции статьи, за передачу либо попытку передачи в места лишения свободы запрещенных веществ или продуктов питания грозит штраф от 3 000 до 5 000 руб.

Депутат предлагает уточнить, что наказание последует в том числе за передачу средств мобильной связи, и увеличить верхний предел штрафа до 50 000 руб.

Хинштейн пояснил, что этот законопроект будет внесен вместе с инициативой о введении уголовной ответственности за повторную передачу таких устройств заключенным. Депутат предложил лишать за это свободы на срок до 2 лет. Проект также не внесен пока в Госдуму. Ранее правительство поддержало и его, но указало, что необходимы соответствующие изменения в КоАПе.

«Если человека задержали в первый раз, он будет нести административную ответственность. А если в течение года он попался во второй раз, то будет нести уголовную ответственность», – пояснил Хинштейн «Ведомостям».

В своем Telegram-канале он сообщил, что «в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив» будет внесен на рассмотрение Госдумы.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом в России использование мобильных телефонов в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения, т. е. сотрудников ФСИН, адвокатов, посетителей и проч.

В 2022 г., как ранее сообщали «Ведомости», за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов, по данным ФСИН, было задержано 2600 граждан. В 2021 г. таких правонарушителей было задержано значительно меньше – лишь 1600. Но количество изъятых в СИЗО мобильных телефонов за год сократилось вдвое – с 48 000 до 24 000.

Чаще всего телефоны пытаются перебросить на охраняемую территорию через основное ограждение, объяснял представитель ФСИН, для этого правонарушители используют различные средства: квадрокоптеры, арбалеты, катапульты, самодельные пневмопушки и другие приспособления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных