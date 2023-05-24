Китай и США возобновляют контакты на высоком уровне

Визит китайского министра торговли в США не приведет к разрядке в двусторонних отношениях, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. «С одной стороны, китайцы оказывают давление на западный бизнес, с другой – Вашингтон ввел экономические санкции против ряда китайских предприятий. Тем не менее два государства сохраняют очень большой уровень взаимной торговли, – сказал эксперт. – В этих переговорах стороны в первую очередь договорятся о правилах игры в сфере экономического взаимодействия: никто не заинтересован в дестабилизации глобальной экономики». По мнению Кашина, визит министра торговли станет пробным шаром для переговоров более представительных делегаций. «Вероятно, скоро состоится встреча с участием госсекретаря Энтони Блинкена, а также налажен контакт оборонных ведомств двух стран, что в нынешней ситуации крайне необходимо», – считает эксперт. При этом двусторонние отношения Пекина и Вашингтона сохранят конфронтационный характер, считает Кашин. «Американцев не устраивает экспансионистская модель китайской экономики и их внешнеполитическая линия. К тому же они не могут примириться с растущей мощью Китая в мировой экономике, угрожающей глобальному доминированию США», – заключил эксперт.