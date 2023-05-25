Как Владимир Путин изменил структуру администрации президента

Как Владимир Путин изменил структуру администрации президентаДавний соратник Сергея Иванова больше не будет отвечать за борьбу с коррупцией в Кремле
Владимир Путин объединил в одно кремлевские управления по вопросам госслужбы и по противодействию коррупции. Теперь предстоит найти работу руководившему последним Андрею Чоботову – соратнику экс-главы администрации президента Сергея Иванова
Президент 23 мая скорректировал структуру кремлевской администрации. Владимир Путин объединил два управления: по вопросам противодействия коррупции (им с 2017 г. руководил Андрей Чоботов) и по вопросам государственной службы (с 2019 г. им руководил Максим Травников) в одно. Новое управление госслужбы, кадров и противодействия коррупции возглавил Травников. Чоботов покинул администрацию президента (АП). «Насколько мне известно, у него будет другая должность в другой структуре», – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Перемены в кабинетах
62-летнего Чоботова можно считать одним из ближайших коллег нынешнего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Выходец из спецслужб Чоботов с середины 1990-х гг. работал в департаменте анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ (главой департамента с августа 1998 г. был Иванов), в 1999–2001 гг. был замруководителя аппарата Совбеза, который возглавляли сначала Путин, а затем Иванов.
С 2001 г. был помощником, а с 2004 г. – начальником аппарата министра обороны Иванова. А с 2012 по 2017 г. трудился главой секретариата руководителя АП – сначала Иванова, затем, во время «передачи дел», его сменщика Антона Вайно. С 2017 г. стал начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции. Решения о слиянии управлений, подобные нынешним, готовятся долго и многие давно недоумевали, почему Чоботов продолжает сохранять должность, хотя Иванов еще в 2016 г. оставил должность руководителя АП, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».