Как Владимир Путин изменил структуру администрации президента

С 2001 г. был помощником, а с 2004 г. – начальником аппарата министра обороны Иванова. А с 2012 по 2017 г. трудился главой секретариата руководителя АП – сначала Иванова, затем, во время «передачи дел», его сменщика Антона Вайно. С 2017 г. стал начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции. Решения о слиянии управлений, подобные нынешним, готовятся долго и многие давно недоумевали, почему Чоботов продолжает сохранять должность, хотя Иванов еще в 2016 г. оставил должность руководителя АП, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».