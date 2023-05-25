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Как Владимир Путин изменил структуру администрации президента

Давний соратник Сергея Иванова больше не будет отвечать за борьбу с коррупцией в Кремле
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Андрей Чоботов (слева) был одним из статусных чиновников, пришедших на работу в Кремль при Сергее Иванове / Антон Денисов / РИА Новости

Владимир Путин объединил в одно кремлевские управления по вопросам госслужбы и по противодействию коррупции. Теперь предстоит найти работу руководившему последним Андрею Чоботову – соратнику экс-главы администрации президента Сергея Иванова

Президент 23 мая скорректировал структуру кремлевской администрации. Владимир Путин объединил два управления: по вопросам противодействия коррупции (им с 2017 г. руководил Андрей Чоботов) и по вопросам государственной службы (с 2019 г. им руководил Максим Травников) в одно. Новое управление госслужбы, кадров и противодействия коррупции возглавил Травников. Чоботов покинул администрацию президента (АП). «Насколько мне известно, у него будет другая должность в другой структуре», – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Перемены в кабинетах

62-летнего Чоботова можно считать одним из ближайших коллег нынешнего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Выходец из спецслужб Чоботов с середины 1990-х гг. работал в департаменте анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ (главой департамента с августа 1998 г. был Иванов), в 1999–2001 гг. был замруководителя аппарата Совбеза, который возглавляли сначала Путин, а затем Иванов. 

С 2001 г. был помощником, а с 2004 г. – начальником аппарата министра обороны Иванова. А с 2012 по 2017 г. трудился главой секретариата руководителя АП – сначала Иванова, затем, во время «передачи дел», его сменщика Антона Вайно. С 2017 г. стал начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции. Решения о слиянии управлений, подобные нынешним, готовятся долго и многие давно недоумевали, почему Чоботов продолжает сохранять должность, хотя Иванов еще в 2016 г. оставил должность руководителя АП, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных