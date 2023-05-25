Губернатор Флориды Рон Десантис вступает в президентскую кампанию

Губернатор Флориды Рон Десантис вступает в президентскую кампаниюОн сильно уступает Дональду Трампу в популярности, но его поддерживает верхушка республиканцев
Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис планирует объявить о своем участии в президентской гонке 2024 г. в ходе беседы с американским бизнесменом Илоном Маском на платформе Twitter Space 25 мая. Модерировать мероприятие будет бывший партнер Маска по Paypal Дэвид Сакс, активный сторонник Десантиса и спонсор его политической кампании. В тот же день политик собирается подать документы о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию и объявит об этом в своем штате, сообщает CNN. Заявление Десантиса совпадет по времени с началом сбора средств на его избирательную кампанию в отеле Four Seasons в Майами, где он за два дня планирует собрать от $100 000 до $150 000.
Проведение интервью 24 мая подтвердил сам Маск во время видеоконференции, организованной The Wall Street Journal. «Я буду брать интервью у Десантиса в прямом эфире в 18.00 по местному времени. Там он сделает немало объявлений», – сказал он. При этом Маск отметил, что пока не собирается поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента.
Десантис станет главным соперником Дональда Трампа, объявившего о своем выдвижении на пост главы государства еще в ноябре 2022 г. Пока экс-президент опережает по популярности губернатора Флориды более чем вдвое (см. инфографику). Десантис тем не менее главный фаворит у элит республиканской партии, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Республиканский истеблишмент хотел бы видеть своим кандидатом именно губернатора Флориды, а не Трампа: от последнего они хотят избавиться и очистить партию от его сторонников, сохранив при этом продвигаемые экс-президентом консервативные ценности», – сказал эксперт.
Десантис – убежденный консерватор, к праймериз он выйдет примерно с той же политической платформой, как и у Трампа, продолжает Суслов. «Возможно, он один из самых консервативных политиков в партии. Губернатор во многом повторяет риторику, мимику, жесты и даже манеру разговора экс-президента, что можно записать ему в актив. Выгодно отличает Десантиса от Трампа его молодой возраст (44 года), что позволит ему выигрышно смотреться и на фоне пожилого Байдена», – считает эксперт. При этом победа Десантиса в праймериз, продолжает эксперт, в первую очередь будет зависеть от того, как политик сумеет представить свои достижения в качестве губернатора штата, а также от хода дальнейшего уголовного расследования в отношении Трампа.
Суд Нью-Йорка возбудил уголовное дело против экс-президента 31 марта по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениэлс. Всего политика обвиняют по 34 пунктам – по количеству ложных записей, внесенных в отчетную документацию.
В течение четырехлетнего пребывания Трампа в Белом доме политики были союзниками. Экс-президент поддержал Десантиса во время его первой кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 г., где он одержал победу. Но с тех пор губернатор стал формировать собственную команду и политическую идентичность. В ноябре прошлого года он был избран на второй срок.
Во время пандемии коронавируса Десантис прослыл одним из яростных критиков бывшего старшего медицинского советника президента Энтони Фаучи, который давал рекомендации правительству относительно политики государства по жесткому реагированию на COVID-19. Он занимает последовательную позицию в вопросе гендерной идентичности и выступает против абортов. Политик поддержал законопроект республиканцев, запрещающий учителям поднимать в школах тему сексуальной ориентации, чем спровоцировал критику в свой адрес со стороны ЛГБТ-активистов.
Заметно отличается позиция Десантиса от политики администрации Байдена и по украинскому вопросу. В начале СВО в прошлом году он осудил политику России на украинском направлении и похвалил сопротивление ВСУ. Впоследствии в марте 2023 г. он в эфире Fox News заявлял, что финансовая и военная помощь Киеву не входит в число жизненно важных национальных интересов США, а российско-украинский конфликт назвал «территориальным спором». По мнению Десантиса, финансирование Украины без определенных целей и ответственности отвлекает американских граждан от более насущных проблем. При этом он добавил, что внешняя политика администрации Джо Байдена фактически привела к союзу России и Китая, а эскалация насилия приближает прямое военное столкновение между ядерными державами. В конце апреля в интервью японскому изданию Nikkei Asia губернатор Флориды призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине и повторил, что из-за военной помощи Украине американское государство столкнулось с финансовыми трудностями.
Позиция Десантиса по украинскому кризису не предполагает, что он занимает сторону Москвы, отметил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. По словам эксперта, на украинском направлении в американском истеблишменте в целом сложился двухпартийный консенсус. «Администрацию Байдена Десантис критикует за большие неконтролируемые расходы США на Украине, которые могли бы пойти на нужды рядовых американцев или покрыть растущий бюджетный дефицит. В целом эта повестка характерна для трампистов: они нашли слабое место демократов и систематически по нему бьют. Эта повестка популярна среди республиканских избирателей, поэтому Десантис будет придерживаться той же линии», – заключил Рогов.