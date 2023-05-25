Губернатор Флориды Рон Десантис вступает в президентскую кампанию

Десантис – убежденный консерватор, к праймериз он выйдет примерно с той же политической платформой, как и у Трампа, продолжает Суслов. «Возможно, он один из самых консервативных политиков в партии. Губернатор во многом повторяет риторику, мимику, жесты и даже манеру разговора экс-президента, что можно записать ему в актив. Выгодно отличает Десантиса от Трампа его молодой возраст (44 года), что позволит ему выигрышно смотреться и на фоне пожилого Байдена», – считает эксперт. При этом победа Десантиса в праймериз, продолжает эксперт, в первую очередь будет зависеть от того, как политик сумеет представить свои достижения в качестве губернатора штата, а также от хода дальнейшего уголовного расследования в отношении Трампа.