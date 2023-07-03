«Новые люди» хотят стать главной оппозиционной силой в парламенте Якутии

«Новые люди» хотят стать главной оппозиционной силой в парламенте ЯкутииПартия роста поддержит Сардану Авксентьеву на выборах в заксобрание
Якутия стала первым субъектом РФ, где «Новые люди» выдвинули кандидатов на выборах в региональный парламент. Выдвижение в других регионах планируется на следующей неделе, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. На вопрос, есть ли регионы, где «Новые люди» не будут участвовать в выборах в заксобрания, партийцы не ответили.
На выборах в ил тумэн (парламент Якутии) «Новые люди» выдвинули 64 кандидатов (44 мужчин и 20 женщин) среднего возраста 41 год. Список партии возглавила замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева, второе место у руководителя регионального отделения Василия Николаева, третье – у Ольги Шерстянниковой. В пресс-службе партии подчеркивают, что сын последней ушел добровольцем на спецоперацию, был ранен. Сама кандидат «активно поддерживает участников военной операции из Якутии и семьи мобилизованных».
Авксентьева отметила, что более трети кандидатов «Новых людей» (22 человека) – многодетные, что «дает нам уверенность в том, что они будут работать ради будущего своих детей». В пресс-службе партии заявили, что «Новые люди» намерены сформировать в ил тумэне фракцию и стать главной оппозиционной силой, «чтобы контролировать работу исполнительной власти в регионе». В регионе в этом году проходят и губернаторские выборы, но на них «Новые люди» Авксентьеву выставлять не стали, впрочем как и никакого иного кандидата.
Партия роста, с которой «Новые люди» в конце июня заключили неформальный политический союз (блоки законодательством не предусмотрены), уже пообещала поддержку Авксентьевой. «На сегодняшний день открыт совместный предвыборный штаб Партии роста и «Новых людей». Накануне состоялось первое заседание. По вопросу выдвижения кандидатов и формирования списков в регионах еще идут переговоры. Но могу сказать утвердительно – Партия роста поддержит Сардану Авксентьеву, которая возглавила список «Новых людей» на выборах в парламент Якутии», – сказал «Ведомостям» зампред Партии роста Виктор Звагельский.
PR-консультант Василий Дамов отмечает, что политический «актив» Авксентьевой в Якутии «точно стал меньше», поскольку часть ее сторонников «не могут ей простить, что она без борьбы отдала власти кресло мэра». Авксентьева, получившая широкую известность за пределами Якутска благодаря инициативам по сокращению бюджетных расходов, покинула пост главы города в январе 2021 г., сославшись на проблемы со здоровьем. Впрочем, проблемы со здоровьем не помешали ей в том же году избраться в Госдуму от «Новых людей». Она была одним из лидеров списка партии и совершала агитационные поездки по регионам.
Имидж «Новых людей» в Якутии целиком определяется имиджем Авксентьевой, говорит политолог Ростислав Туровский. Он считает, что за счет ее личной известности партия попытается выйти на второе место. «Но у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в регионе есть хороший опыт и неплохие электоральные позиции (на прошлых выборах в Госдуму и выборах президента второе место занимала КПРФ. – «Ведомости»). Поэтому предстоит сложная конкурентная борьба за второе место, которая развернется буквально на каждой территории республики», – прогнозирует Туровский.
По его словам, сложные для власти кампании по выборам в заксобрания ожидаются еще в Забайкальском крае, Ивановской, Ярославской и Архангельской областях, а также в Хакасии и Ульяновской области.
Помимо Якутии сложные для «Единой России» выборы в заксобрания предстоят в Забайкальском крае, Иркутской, Ульяновской и Ярославской областях, прогнозирует политолог Виталий Иванов. Во всех этих субъектах он отмечает проблемы с «эффективностью внутриполитического блока».
В самой «Единой России» сложными для партии считают кампании в 13 регионах, где пройдут выборы разного уровня, сообщали «Ведомости» 29 июня. К потенциально проблемным, в частности, относятся выборы в Ивановской (выбирают губернатора и облдуму), Архангельской (выбирают депутатов облдумы и гордумы Архангельска) областях, в Красноярском крае (выбирают губернатора, горсовет Красноярска и довыборы в Госдуму по округу), а также в Ярославской (выбирают облдуму), Ульяновской (выбирают заксобрание) областях и Якутии (выбирают губернатора, заксобрание и гордуму Якутска).
Всего в единый день голосования в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов заксобраний 20 субъектов. В том числе региональные парламенты будут выбирать жители новых регионов – Центризбирком 15 июня после консультаций с Минобороны и ФСБ поддержал предложение врио глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о проведении там выборов.