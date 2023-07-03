«Новые люди» хотят стать главной оппозиционной силой в парламенте Якутии

PR-консультант Василий Дамов отмечает, что политический «актив» Авксентьевой в Якутии «точно стал меньше», поскольку часть ее сторонников «не могут ей простить, что она без борьбы отдала власти кресло мэра». Авксентьева, получившая широкую известность за пределами Якутска благодаря инициативам по сокращению бюджетных расходов, покинула пост главы города в январе 2021 г., сославшись на проблемы со здоровьем. Впрочем, проблемы со здоровьем не помешали ей в том же году избраться в Госдуму от «Новых людей». Она была одним из лидеров списка партии и совершала агитационные поездки по регионам.