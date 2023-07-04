Депутат через суд заставил мэра Новосибирска обсудить возвращение выборов

Депутат через суд заставил мэра Новосибирска обсудить возвращение выборовНо для этого потребуется организовать референдум
Центральный районный суд Новосибирска частично удовлетворил административный иск независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локтю (КПРФ) о необходимости провести личный прием для обсуждения возвращения прямых выборов мэра города. «На мэра Новосибирска возложена обязанность повторно рассмотреть обращение Картавина от 31 марта 2023 г. в части нерассмотрения вопроса, касающегося личного приема, – в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. Решением постановлено об исполнении решения сообщить в суд и Картавину в течение одного месяца со дня исполнения решения суда», – сообщила пресс-служба суда.
Истец сообщил «Ведомостям», что Локоть обязан был обсудить референдум о возврате прямых выборов мэра в соответствии с уставом города. «Ведомости» направили запрос в мэрию Новосибирска.
Это был самый крупный региональный центр, где глава избирался на прямых выборах. Они были отменены в феврале этого года. Антон Картавин пытается организовать референдум по возвращению прямого голосования. 5 июня избирательная комиссия области с третьего раза приняла заявку на проведение плебисцита, 6 июля вопрос о его соответствии законодательству рассмотрит региональное заксобрание. В случае успеха инициативной группе предстоит собрать 21 710 подписей избирателей в поддержку проведения референдума.
Многие региональные элиты в Новосибирске хотели бы возвращения прямых выборов мэра, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Только область в лице губернатора хотела бы сделать этот институт более управляемым через назначение. Вопрос в том, есть ли какие-то ресурсы у стороны, которая хочет добиться возвращения прямых выборов», — отмечает он.
Анатолий Локоть дважды избирался на пост мэра Новосибирска с 2014 г. Его второй пятилетний срок полномочий истекает в апреле 2024 г., после чего в соответствии с принятыми в этом году поправками будет назначен конкурс на пост мэра.
Новосибирск – не единственный город, где активно обсуждается вопрос возвращения выборов мэра. 6 июня дума Томска, где «Единая Россия» не имеет большинства, приняла обращение к региональному парламенту с просьбой вернуть прямые выборы мэра, отмененные в декабре 2022 г. Законодательная дума Томской области пока не рассмотрела этот вопрос.
Прямые выборы мэров столиц субъектов остались в пяти городах – Абакане, Анадыре, Улан-Удэ, Хабаровске и Якутске.