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Политика

Депутат через суд заставил мэра Новосибирска обсудить возвращение выборов

Но для этого потребуется организовать референдум
Александр Тихонов
Данил Айкин / РИА Новости

Центральный районный суд Новосибирска частично удовлетворил административный иск независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локтю (КПРФ) о необходимости провести личный прием для обсуждения возвращения прямых выборов мэра города. «На мэра Новосибирска возложена обязанность повторно рассмотреть обращение Картавина от 31 марта 2023 г. в части нерассмотрения вопроса, касающегося личного приема, – в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. Решением постановлено об исполнении решения сообщить в суд и Картавину в течение одного месяца со дня исполнения решения суда», – сообщила пресс-служба суда.

Истец сообщил «Ведомостям», что Локоть обязан был обсудить референдум о возврате прямых выборов мэра в соответствии с уставом города. «Ведомости» направили запрос в мэрию Новосибирска.

Это был самый крупный региональный центр, где глава избирался на прямых выборах. Они были отменены в феврале этого года. Антон Картавин пытается организовать референдум по возвращению прямого голосования. 5 июня избирательная комиссия области с третьего раза приняла заявку на проведение плебисцита, 6 июля вопрос о его соответствии законодательству рассмотрит региональное заксобрание. В случае успеха инициативной группе предстоит собрать 21 710 подписей избирателей в поддержку проведения референдума.

Многие региональные элиты в Новосибирске хотели бы возвращения прямых выборов мэра, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Только область в лице губернатора хотела бы сделать этот институт более управляемым через назначение. Вопрос в том, есть ли какие-то ресурсы у стороны, которая хочет добиться возвращения прямых выборов», — отмечает он.

Анатолий Локоть дважды избирался на пост мэра Новосибирска с 2014 г. Его второй пятилетний срок полномочий истекает в апреле 2024 г., после чего в соответствии с принятыми в этом году поправками будет назначен конкурс на пост мэра.

Новосибирск – не единственный город, где активно обсуждается вопрос возвращения выборов мэра. 6 июня дума Томска, где «Единая Россия» не имеет большинства, приняла обращение к региональному парламенту с просьбой вернуть прямые выборы мэра, отмененные в декабре 2022 г. Законодательная дума Томской области пока не рассмотрела этот вопрос.

Прямые выборы мэров столиц субъектов остались в пяти городах – Абакане, Анадыре, Улан-Удэ, Хабаровске и Якутске.

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