Депутат через суд заставил мэра Новосибирска обсудить возвращение выборов

Центральный районный суд Новосибирска частично удовлетворил административный иск независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локтю (КПРФ) о необходимости провести личный прием для обсуждения возвращения прямых выборов мэра города. «На мэра Новосибирска возложена обязанность повторно рассмотреть обращение Картавина от 31 марта 2023 г. в части нерассмотрения вопроса, касающегося личного приема, – в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. Решением постановлено об исполнении решения сообщить в суд и Картавину в течение одного месяца со дня исполнения решения суда», – сообщила пресс-служба суда.